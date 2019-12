2-latka połknęła tabletkę do zmywarki. Jej matce pomogli policjanci

To miał być dzień na służbie, jak każdy inny. Do czasu, gdy do stargardzkich policjantów z drogówki zgłosiła się kobieta wioząca do szpitala 2-latkę. Dziewczynka połknęła wcześniej tabletkę do zmywarki.

Do zdarzenia doszło w piątek 27 grudnia. Policjanci ze stargardzkiej drogówki patrolowali ulice miasta. W pewnym momencie zatrzymała ich spanikowana kobieta, która wiozła dziecko. Wyjaśniła funkcjonariuszom, że 2-latka połknęła wcześniej tabletkę do zmywarki, w związku z czym jak najszybciej musi trafić do szpitala. Policjanci nie zwlekali długo. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych pomogli kobiecie przedostać się sprawnie przez miasto. W szpitalu dziewczynce udzielono niezbędnej pomocy. Z informacji, które uzyskali funkcjonariusze, wynika, że dziecku nie stało się nic poważnego.

