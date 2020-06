Mateusz Morawiecki wnioskował o wotum zaufania dla rządu

16:15 W Sejmie trwa debata nad inicjatywą Andrzeja Dudy dotyczącą dodatku solidarnościowego w wysokości 1400 zł brutto. Miałby on przysługiwać maksymalnie przez trzy miesiące osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano po 31 marca. 16:05 235 parlamentarzystów głosowało za wyrażeniem wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego, 219 było przeciwko, a dwóch wstrzymało się od głosu. Na sali sejmowej słychać owacje i okrzyki "Mateusz". Marszałek Witek stwierdziła, że Sejm wyraził wotum zaufania dla Rady Ministrów. 15:59 Trwa głosowanie nad wotum zaufania dla Rady Ministrów. 15:57 Głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o nowe projekty ustaw, w tym ustawę prezydencką o „dodatku solidarnościowym”. Za głosowało 237 posłów, przeciwko było 219, a jeden się wstrzymał. 15:52 232 posłów głosowało przeciwko, 219 było za przerwaniem obrad, a jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu. Wniosek został odrzucony. 15:49 Poddawany pod głosowanie jest wniosek o przerwę w obradach. 15:47 Marszałek Sejmu Elżbieta Witek stwierdziła kworum. 15:41 Marszałek Witek poinformowała, że zaraz odbędzie się głosowanie. Trwa sprawdzanie kworum. 15:40 Na sali sejmowej słychać oklaski. 15:40 - Bardzo dziękuję za merytoryczne pytania i proszę o to, żeby nie tworzyć takiej przestrzeni, bariery do rzeczywistej współpracy. My chcemy przez najbliższe 3,5 roku wraz z prezydentem Dudą, również współpracować z wami - powiedział Mateusz Morawiecki. 15:38 - Było pytanie o program dla Śląska. Program dla Śląska został rozwinięty do 55 mld zł - powiedział premier Morawiecki. 15:37 - PO zabrała OFE ludziom - powiedział Mateusz Morawiecki z mównicy sejmowej. 15:35 - Zaproponowaliśmy tarczę, która działa błyskawicznie - powiedział Morawiecki i dodał, że będą podejmowane działania w celu rozszerzenia jej działania. 15:33 Premier podziękował policji za prowadzone działania, w tym przeprowadzenie kontroli osób przebywających na kwarantannie. 15:31 Premier powiedział, że musi się zgodzić z posłanką Joanną Scheuring-Wielgus. - Tak, wara od naszych dzieci - stwierdził prezes polskiego rządu. 15:29 Mateusz Morawiecki zwrócił się także do rodaków, aby zwrócili uwagę, ile zarabiają dyrektorzy ratusza warszawskiego. 15:28 - Mówiliście o różnych sprawach związanych z dzieleniem i Rafał Trzaskowski też coś takiego podniósł. Chcę zadać wam pytanie, kto bardziej dzieli - czy ci, którzy stosują taktykę opozycji totalnej (...), czy ci, tak jak my, którzy opierają nasze informacje na faktach - pytał Mateusz Morawiecki. - To nie jest dzielenie, to wezwanie do rozmowy o faktach - podkreślił. 15:25 - Było pytanie o program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich - powiedział premier i komentował, że jest coraz więcej osób, które chcą z niego skorzystać.



W sprawie dopłat rolniczych premier powiedział, że "odniesiony został wielki sukces". - Zaproponowaliśmy UE większe wydatki na wspólną politykę rolną i są te środki w przyszłej perspektywie budżetowej - stwierdził premier Morawiecki. 15:23 - Były pytania o bezrobotnych. Otóż chcę to podkreślić, że przyrosty bezrobotnych to zawsze jest tragedia - powiedział premier Morawiecki i dodał, że trzeba wskaźniki bezrobocia porównywać ze wskaźnikami w innych państwach. Szef polskiego rządu podziękował także prezydentowi za inicjatywę dotyczącą wprowadzenia "dodatku solidarnościowego". 15:20 Premier Mateusz Morawiecki odnosi się do pytań związanych z rolnictwem. - Było pytanie o suszę. Jeśli chodzi o suszę, wypłaty nastąpiły dla 92 proc. wszystkich rolników - przekazał polityk. 15:18 - Część pytań dotyczyła spraw związanych z wojskiem - rozpoczął premier. - Jeśli chodzi o zakup śmigłowców, to co nam przyświecało z ministrem Błaszczakiem, czy wcześniej ministrem Macierewiczem, to kwestia budowy potencjału tam gdzie tylko można - powiedział. Szef polskiego rządu dodał, że Polska na razie nie ma możliwości technicznych, by skonstruować F-35. 15:15 Głos zabiera Mateusz Morawiecki. 15:11 Marszałek Ryszard Terlecki zarządził trzy minuty przerwy w obradach 15:08 Waldemar Andzel dziękuje rządowi za wprowadzenie rozwiązań mających na celu walkę z pandemią koronawirusa. Pyta o wartość pakietów pomocowych dla polskich przedsiębiorców 15:07 Wielichowska: Pan premier naopowiadał nam bajek i nie zauważył, że ludzi już to nie rusza. Gdzie jest milion elektrycznych samochodów, gdzie sto wybudowanych mostów, gdzie podniesiona kwota od podatku, gdzie obniżony podatek VAT, dopłaty dla rolników, zlikwidowane umowy śmieciowe, mieszkania dla młodych? 15:05 Piątkowski: Zachowacie swoje posady, bo potraficie zadbać przede wszystkim o siebie. Ośmieszacie i kpicie tych, którzy zwracają wam uwagę. Dostaniecie wotum zaufania za kłamstwo, obłudę i hipokryzję 15:04 Hanajczyk: Panu się wydaje, że pan jest superbohaterem i obroni pan kraj przed straszną opozycją. W pana wystąpieniu było tak dużo infantylizmu, czy pan wie o czym myślą dzisiaj pracownicy i przedsiębiorcy? 15:02 Rutnicki: Dlaczego pan ukrywa majątek? Mówiliście, że będziemy używać tylko polskiego węgla, a zalewa nas ruski węgiel. Ile wybudowaliście mieszkań? Pan prawdę mówił tylko raz, w Sowie i Przyjaciołach, że trzeba obniżać oczekiwania i będą zapie*****ć za miskę ryżu i to jest prawda o panu 15:01 Dariusz Joński zasugerował z mównicy sejmowej, że premier Morawiecki może zostać w przyszłości aresztowany 14:59 - Strach, co? Ludzie spotkani na ulicach już was nie chcą, bo widzą tą skalę pogardy i nienawiści. Chcecie budować wspólnotę, a wykluczacie. Likwidujecie szpitale powiatowe, to najbiedniejsi mają za waszych rządów żle. Dość tego festiwalu obłudy i hipokryzji - mówi Barbara Nowacka 14:54 - W swoim populistycznym wystąpieniu premier pytał, czego potrzebują Polacy - zauważył Marcin Kierwiński z KO. - Czy miarą skuteczności jest zakup maseczek bez atestu od kumpla z nart ministra Szumowskiego? - dopytywał. 14:52 Cezary Grabarczyk stwierdził, że Mateusz Morawiecki, wie iż pomysł z wnioskiem o wotum zaufania nie był dobry. - Gdy Polacy podpisują listy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego mówią, że chcą uczciwego, moralnego państwa, a państwo PiS takie nie jest - dodał poseł KO. 14:51 twitter.com 14:48 - Rozpływał się pan, jaki to mamy w Polsce dobrobyt - zauważyła Monika Pawłowska z Lewicy dodając, że ostatnio w naszym kraju wzrosły ceny żywności i usług. 14:46 - W wystąpieniu premiera zabrakło konkretów - ocenił Robert Kwiatkowski z Lewicy. 14:45 Marta Wcisło z KO podkreśliła problem zadłużenia szpitali. Dopytywała także o dopłaty dla rolników. 14:43 - Mówi pan dużo o sukcesach w pozyskiwaniu środków z UE - stwierdził Krzysztof Śmiszek dodając, że są to na razie propozycje unijne. - Jak na razie to wasza polityka prowadzi do pozbawiania Polski środków unijnych - dodał poseł Lewicy. 14:41 - Wasz rząd zamyka oczy na problem klimatyczny - stwierdziła Daria Gosek-Popiołek. Dopytywała premiera, co rząd zamierza robić z problemem suszy. 14:40 Jarosław Urbaniak z KO przywołał afery towarzyszące rządom Zjednoczonej Prawicy. Poseł stwierdził także, że nie wyjaśniono jeszcze okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. 14:38 - Jak trzeba bać się zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, by w ostatniej chwili zwoływać wotum zaufania i uprawiać propagandę sukcesu? - pytała Mirosława Nykiel z KO. 14:37 - Pan premier jest spryciarzem. Przyszedł do Sejmu i zrobił najtańszą konwencję wyborczą w dziejach III RP - stwierdził Krzysztof Gawkowski. Poseł Lewicy pytał o to, czy na Stadionie Narodowym zostanie założone wielkie oczko wodne. 14:34 - Po co z nas robi sobie pan jaja? Czy jest tak źle, że musicie pokazać swoją pisowską jedność? Czy chcecie przykryć przewały swoich ministrów? - pytał Włodzimierz Czarzasty. - Jest pan takim samym cynikiem jak ja, albo nawet większym. Natomiast ja nie jestem kłamcą - podsumował szef SLD zwracając się do Morawieckiego. 14:34 Bartłomiej Sienkiewicz z KO również zauważył, że Mateusz Morawiecki dużo uwagi swojego przemówienia poświęcił osobie Rafała Trzaskowskiego. - Dzisiaj emocje na tej izbie są bez znaczenia, bo dzisiaj prawdziwe emocje są w Gdańsku z Rafałem Trzaskowskim - dodał. 14:32 Joanna Scheuring-Wielgus dopytywała, o jakim szacunku mówił Morawiecki. Jej zdaniem rząd to "ludzie inteligentni bezobjawowo". - Wara od rodzin i wara od naszych dzieci - dodawała. 14:30 Adrian Zandberg zauważył, że premier mówił blisko godzinę, a posłowie na swoje pytania mają tylko minutę. - Chciałbym, żeby powiedział pan, ilu pracownikom obniżono już pensje - stwierdził poseł z Lewicy. 14:27 - Kiedy rząd PiS weźmie się za ochronę zdrowia? - dopytywała Marcelina Zawisza z Lewicy. - Kiedy poprzecie ustawę Lewicy podnoszącą nakłady na ochronę zdrowia? - dodawała. 14:26 - Nie przykryjecie afery Szumowskiego wnioskiem o wotum zaufania - powiedział Michał Szczerba. - Strach ma wielkie oczy. Dziś Polska zobaczyła ten strach - strach utraty władzy - dodawał poseł KO. 14:25 Paulina Matysiak z Lewicy przypomniała, że rząd miał usunąć umowy śmieciowe. Jej zdaniem przez zaniedbania rządu dużo osób straciło pracę bez odpraw. 14:24 - Macie pożar w bunkrze. Pali się u was, wszystko się wali - stwierdził Robert Kropiwnicki z KO w kierunku rządzących. - Wasze kłamstwa zostały obnażone. Wszystkie afery są niewyjaśnione - dodał. twitter.com 14:22 Magdalena Wiejak z Lewicy zapytała szefa rządu o to, kto mu doradza. Zasugerowała, że premier nie słucha obywateli. - Jedyny głos, w jaki się pan wsłuchuje, to finansiści, banki i największe korporacje - podkreśliła. 14:21 - Panie premierze, tymi krzykami degraduje pan urząd premiera - stwierdziła Joanna Kluzik-Rostkowska. Posłanka dodała, że nieskutecznie próbowała uzyskać raport z z prac podkomisji smoleńskiej. 14:20 - Czy pana rząd nie ma własnych osiągnięć, że w 80 proc. swojego wystąpienia mówi pan o poprzednikach? - pytał Jan Szopiński z Lewicy. Poseł dodał, że Mateusz Morawiecki wspomnianym poprzednikom doradzał. 14:19 Od jesieni problemy na wsi narastają - oceniła Dorota Niedziela z KO wyliczając niezrealizowane obietnice PiS. Posłanka dodała, że za rządów Zjednoczonej Prawicy odnotowano upadek gospodarstw rodzinnych. 14:17 - Dlaczego jest pan taki nieudolny? - pytał Maciej Lasek z KO zwracając się do Mateusza Morawieckiego. Jego zdaniem symbolem zmiany w polskiej polityce będzie wybór Rafała Trzaskowskiego na prezydenta kraju. twitter.com 14:15 - Jak kraj potrzebuje maseczek to wiecie, że trzeba zwrócić się do instruktora narciarstwa - oceniła Klaudia Jachira. Posłanka KO zasugerowała, że w spółkach skarbu państwa pracę otrzymują osoby spokrewnione lub mające bliskie relacje z członkami rządu. 14:14 - Czy możliwe byłoby obniżenie wieku emerytalnego podniesionego przez PO-PSL, znalezienie pieniędzy na 500 plus, wprowadzenie tarczy antykryzysowej, gdyby nie dobra współpraca prezydenta z premierem? - pytał Marek Suski. 14:12 - Panie premierze, czas skończyć z mydleniem oczu. Pana rząd nie szanuje prawa polskiego i europejskiego - Małgorzata Tracz z KO stwierdziła podkreślając, że rząd nie radzi sobie z suszą. 14:10 Beata Maciejewska. - Spada PiS-owi, spada Dudzie. Mimo, że TVP robi wam kampanię wyborczą, to wam ciągle w sondażach spada - stwierdziła posłanka Lewicy dodając, że dzisiejsze wystąpienie premiera to próba ratowania notowań rządu. 14:09 Franciszek Sterczewski dopytywał, dlaczego inicjatywy takie jak CPK nie są konsultowane z mieszkańcami regionów, które ma objąć budowa. - To jest ekstremalnie trudny rok, a państwo bawicie się w jakieś wojenki - dodawał poseł Lewicy 14:08 Barbara Bartuś z PiS przypomniała programy rządu takie jak 500 plus. Przywołała przy tym przykład osoby, która skorzystała z inicjatyw socjalnych rządu. 14:06 Marek Sawicki z PSL-Kukiz'15 zapytał premiera, czy ten reprezentuje interesy bankowców z Brukseli czy rolników w Polsce. 14:05 - Jest pan premierem na papierze - stwierdziła Karolina Pawliczak. - Kto odpowiada za błędne decyzje wydania kart wyborczych za 70 mln zł? To jest szczyt bufonady i hipokryzji - dopytywała. 14:04 Monika Rosa mówiła o "epidemii homofobii i nienawiści". Posłanka KO stwierdziła także, że osoby ze Śląska są obecnie stygmatyzowane. 14:03 - Dlaczego rząd widzi tylko lewicową opozycję, a nie widzi prawicowej? - pytał Janusz Korwin-Mikke. Prawda jest taka, że nie ma żadnej epidemii koronawirusa - dodawał. - Umiera miesięcznie mniej ludzi niż rok temu - stwierdził. 14:02 - Chciałem zapytać o plan inwestycji. Czy w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa nadal będzie przewidziane wsparcie dla ośrodków regionalnych i mniejszych miejscowości? - pytał Radosław Fogiel z PiS. 14:00 Krzysztof Paszyk z PSL skupił się z kolei na ministrze Ardanowskim, który obraził nauczycieli odsyłając ich do pracy w polu. 13:59 Artur Dziambor z Konfederacji bierze udział w obradach zdalnie. Co ciekawe, połączył się z Sejmem jadąc samochodem. - Pan premier chwali się sukcesami, ale nie mówi o konsekwencjach - stwierdził poseł. 13:58 - Okazuje się, że dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie mamy wszystkie sukcesy, o których pan mówił - powiedział Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jego zdaniem przemówienie premiera było agitacją na rzecz głowy państwa. 13:56 - To, że w Polsce panuje chaos to wiemy. Mamy atak paniki - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska dodając, ze Mateusz Morawiecki skupił się w swoim wystąpieniu na atakach na opozycję. 13:53 Dariusz Klimczak z PSL-Kukiz'15 dopytywał, dlaczego już w maju zabrakło pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. - Dlaczego pan premier nie wspomniał o tym, że w ciągu ostatnich lat z mapy polskich szpitali zniknęło kilkadziesiąt oddziałów zakaźnych? - dopytywał. 13:52 Marcin Kulasek z Lewicy stwierdził z kolei, że rząd PiS "nie lubi samorządów". - Stracą na tym ludzie, a nie prezydenci miast, których nie znosicie - dodał pytając premiera, co rząd zrobi dla samorządów. 13:51 Iwona Śledzińska-Katarasińska przypomniała słowa premiera, który mówił, że Polacy domagają się skuteczności. Posłanka dopytywała, jakiej skuteczności domagają się obywatele. 13:50 Arkadiusz Mularczyk z PiS dopytywał jaka jest dynamika zgonów na COVID-19 w naszym kraju. 13:46 Gabriela Lenartowicz z KO oceniła, że zarówno premier, jak i prezydent, coraz szybciej mówią i "coraz głośniej krzyczą". - Wasze dni się kończą - dodała. 13:44 Krzysztof Tchórzewski z PiS poprosił premiera o dokładniejsze informacje na temat polityki zagranicznej. twitter.com 13:43 - Z uwagą wysłuchałem tego krzykliwego, propagandowego wystąpienia - rozpoczął Jakub Kulesza. Poseł Konfederacji ocenił, że rząd PO w czasie świńskiej grypy nie zmarnował pieniędzy na niepotrzebne szczepionki. 13:42 - W których więzieniach siedzą osoby z mafii vatowskiej? - pytał Jarosław Rzepa z PSL-Kukiz'15. Poseł zapytał także o to, "gdzie jest wrak tupolewa". 13:41 Małgorzata Prokop-Paczkowska stwierdziła, że szef rządu na szczęście nie pochwalił się tym, co robi minister Ardanowski. Posłanka Lewicy przywołała ciężki los wielu zwierząt. 13:40 Adam Szłapka zapytał Mateusza Morawieckiego po co zaproszono posłów w trybie pilnym do Sejmu. Przypomniał o tym, jak policjanci potraktowali przedsiębiorców podczas ostatniego protestu w Warszawie. Poseł KO zauważył, że szef rządu kilkanaście razy użył nazwiska Trzaskowskiego i zasugerował, że rząd boi się przegranej w wyborach prezydenckich. 13:37 - Czy wie pan, skąd biorą się publiczne pieniądze? - dopytywał premiera Dobromir Sośnierz. Poseł Konfederacji przypomniał, że te pieniądze biorą się z gospodarki. 13:36 Czesław Siekierski z PSL-Kukiz'15 przywołał punkty z wystąpienia premiera. - Mówi pan o polityce zagranicznej. Polska jest osamotniona w polityce zagranicznej. Gdzie mamy tę relację? Z kim? - dopytywał. 13:34 Z kolei zdaniem Katarzyny Lubnauer wystąpienie premiera było "atakiem paniki". - Czujecie spadające sondaże Andrzeja Dudy i wzrastające Rafała Trzaskowskiego - mówiła posłanka. Lubnauer przywołała również aferę z udziałem Łukasza Szumowskiego. - Mamy dość tej ściemy. Nic nie zrobiliście - podsumowała. 13:33 Paweł Rychlik z PiS przywołał przykład firmy z jego rodzinnego Wielunia, która funkcjonuje dzięki tarczy antykryzysowej. 13:32 - Czy prawdą jest, że w ramach walki z pandemią dokonano zakupu większej ilości niszczarek? - dopytywał Grzegorz Braun. - Chciałbym wiedzieć, czy pański rząd śledzi tragiczną statystyką z przyczyn innych, niż jedyne słuszne i modne w czasach koronawirusa - dodawał. 13:30 - To było jedno z najbardziej bezczelnych wystąpień w historii tej izby - ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że wystąpienie premiera było nie historyczne, a nie histeryczne. 13:29 Do głosu doszła także Wanda Nowicka. - Miałam wrażenie, że pan się odkleił od rzeczywistości - powiedziała posłanka do Mateusza Morawieckiego. - Każdy widzi, że to pic i oszustwo - dodawała. 13:28 Budka dopytywał, dlaczego premier "dał zarobić kumplom z banku". - Za co się nie zabierzecie, to zepsujecie - dodawał. 13:27 Jako pierwszy na mównicy pojawi się Borys Budka. Posłowie mają minutę na wystąpienie. - Mamy dość tej kłamstw, tej obłudy. To, co premier powiedział to farsa, próba przykrycia nieudolności rządu - powiedział szef PO. 13:26 Wznowiono obrady Sejmu. 13:24 Przerwa wciąż się nie zakończyła. W międzyczasie trwa wystąpienie Andrzeja Dudy:



twitter.com 13:11 Elżbieta Witek zarządziła przerwę do 13:20. 13:06 - Spójrzmy w oczy Polsce i Polakom. Chcemy powiedzieć: Mimo kryzysu, mimo kłamstw, które padają z tamtej strony (opozycji - przyp.red), chcemy prowadzić Polskę ku lepszym celom - powiedział Mateusz Morawiecki. - Proszę Wysoką Izbę o udzielenie wotum zaufania - podsumował. 13:05 - Potrzebujemy spokoju, by przezwyciężyć wszystkie patologie, które się szerzą - podkreślił Mateusz Morawiecki. - Poradziliśmy sobie całkiem nieźle z epidemią koronawirusa. Dzisiaj musimy poradzić sobie z pandemią politycznej nieodpowiedzialności - dodawał. 13:04 Zdaniem premiera ostatnie miesiące przyniosły zagrożenie dla wszystkiego, co naszemu państwu udało się osiągnąć przez ostatnie 30 lat. Dodał, że obecnie potrzebujemy jedności i stałości oraz sprawiedliwego dzielenia dóbr. 13:03 - Mamy ambicję, by Polska była państwem coraz więcej znaczącym na świecie. Te wybory dzisiaj się rozstrzygają - zaznaczył szef rządu. 13:02 - Z tej mównicy równo 28 lat temu pan premier Jan Olszewski zadał znamienne pytanie: Czyja ma być Polska? - przypomniał Mateusz Morawiecki dodając, że dzisiaj to pytanie nie tylko jest aktualne, ale dzisiaj się rozstrzyga. - Czy ta Polska ma być Polską elit, czy wszystkich Polaków? - kontynuował. 13:01 Minister edukacji przywołał z kolei wypowiedź premiera o językach:



twitter.com 13:00 Zdaniem posła Lewicy premier prowadzi agitację na rzecz obecnego prezydenta:



twitter.com 12:59 - Dzisiaj grozi nam inna choroba. Nazwałbym ją immobilizmem, czyli groźbą pewnego klinczu, paraliżu - powiedział premier dodając, że chodzi mu o klincz między władzami w państwie. 12:59 - W latach przed 2015 rokiem Polska chorowała na chorobę, którą Jarosław Kaczyński określił "imposybilizmem". Nic się nie udawało - stwierdził szef rządu. Dodał, że ówczesnemu rządowi nie udawało się rozwiązywać problemów bezrobotnych czy rolników. 12:57 Premier zaapelował do posłów o to, by sprawdzali w swoich okręgach, jak samorządowcy wykorzystują środki z budżetu państwa. Chodzi tutaj o pieniądze na ratowanie przedsiębiorstw. 12:56 Zdaniem premiera "walka w Brukseli jest na trudnym ringu". - Ale nie boimy się, walczymy skutecznie o interesy Polski właśnie po to, by powiedzieć Polakom, że wywalczyliśmy to, co się dało - powiedział Mateusz Morawiecki. 12:55 - Dbajcie o interes Polski, gdziekolwiek jesteście. Możemy spierać się we własnym gronie, ale nie szkodźcie naszym interesom za granicą - zaapelował premier do opozycji. 12:52 Równolegle do trwającego wystąpienia Mateusz Morawieckiego, Kancelaria Premiera publikuje grafiki z osiągnięciami rządu:



twitter.com 12:51 - Dajemy pomoc dużym i małym miastom, bo nasz model gospodarczy to model zrównoważony. Na taki umówiliśmy się z Polakom - mówił premier. 12:50 Mateusz Morawiecki dużo uwagi poświęcił inwestycjom podejmowanym przez rząd. - To inwestycje zarówno w szkoły i żłobki, jak i drogi czy koleje - powiedział premier. 12:48 Posłance Nowoczesnej najwyraźniej nie podoba się wystąpienie premiera:



twitter.com 12:47 - W ostatnich latach wszystkie państwa, a w ostatnich tygodniach cała Europa Zachodnia rozpoczyna plany inwestycyjne takie, jakie wymyślił Andrzej Duda - stwierdził premier. 12:47 - Chcę bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi. To z inspiracji Andrzeja Dudy, jego planów i wizji rozwoju, zrodził się wielki program inwestycyjny - powiedział Mateusz Morawiecki. 12:45 Szef rządu mówił też o "katastroficznych wizjach" opozycji w obszarze gospodarki. Przywołał wypowiedzi Borysa Budki na temat programu 500 plus, który miał zakończyć się katastrofą dla budżetu. 12:43 twitter.com 12:42 Premier zaznaczył, że działania rządu są prowadzone po to, by "polscy pracownicy mogli spać spokojnie". - Robimy to po setkach wideokonferencji z pracownikami, związkami zawodowymi, przedsiębiorcami - dodał. 12:40 Szef rządu zaznaczył, że PO ma "plan Rabieja-Trzaskowskiego", który jest "planem ataku na rodziny". - My doprowadzimy do tego, że dzieci będą chronione przed waszymi różnymi ideologicznymi eksperymentami - dodał. 12:37 - Platforma Obywatelska na pewno byłaby odporna na wasze wołania o pomoc, o tarczę, o pakiety stymulacyjne - podkreślił Mateusz Morawiecki nawiązując do rządów PO-PSL. 12:35 - Mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Proponujemy nowe rozwiązania w obszarach służby zdrowia i gospodarki - powiedział premier. 12:34 Mateusz Morawiecki mówił o "eksperymencie dla ludzi o stalowych nerwach". Przywołał epidemię świńskiej grypy, podczas której odnotowywano tysiące zachorowań. - Rada ówczesnej minister zdrowia Ewy Kopacz była mniej więcej taka: Nic nie róbcie, cieszcie się wiosną - powiedział premier. 12:33 twitter.com 12:32 - Jakie rady miała opozycja? - pyta retorycznie premier przypominając, że opozycja proponowała "testowanie wszystkich" pod kątem obecności koronawirusa. Zdaniem szefa rządu takie rady miały "zakłócić porządek walki z koronawirusem". 12:30 Poseł PO przypomniał afery przypisywane członkom Zjednoczonej Prawicy:



twitter.com 12:29 Mateusz Morawiecki zwracając się do opozycji zachęcił do przyjrzenia się dramatycznej sytuacji na zachodzie Europy czy chociażby w Brazylii. Podkreślił, że w Polsce nie doszło do tak dramatycznej sytuacji dzięki "skutecznej polityce rządu Zjednoczonej Prawicy oraz Łukasza Szumowskiego". 12:28 - Odnieśliśmy ogromny sukces w walce z koronawirusem - podkreślił szef rządu. 12:27 Teraz Mateusz Morawiecki będzie mówił o pandemii koronawirusa. - W tym czasie musieliśmy podejmować decyzje czasami z minuty na minutę - podkreślił. - Postępowaliśmy błyskawicznie. Jak najszybciej zamknęliśmy granice, odwołaliśmy imprezy masowe - dodawał. 12:25 twitter.com 12:24 Premier przypomniał również o programach społecznych takich jak 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego czy zerowy podatek dla młodych. 12:23 - Bezrobocie spadło do drugiego najniższego w Unii Europejskiej - powiedział Mateusz Morawiecki wyliczając zasługi swojego rządu. Przywołał także wzrost PKB oraz podwyższenie pensji minimalnej. 12:22 Na Sali Posiedzeń obecny jest także Andrzej Duda, co nie umknęło uwadze przedstawicielom opozycji:



twitter.com 12:21 - Sięgnijcie raz na miesiąc do ostatnich wyroków wydawanych przez polskie sądy w zwyczajnych sprawach - zaapelował premier do osób, które mają wątpliwości co do reformy wymiaru sprawiedliwości. Przywołał przy tym zaskakująco niskie wyroki za gwałty czy morderstwa z premedytacją. 12:20 Poseł Lewicy dopytuje, dlaczego zorganizowano wystąpienie szefa rządu:



twitter.com 12:19 Mateusz Morawiecki podkreślił, że ostatnie zmiany w polskiej polityce rozpoczęły się od zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach organizowanych w 2015 roku. Podziękował zarówno prezydentowi, jak i byłej premier Beacie Szydło. 12:19 Są już pierwsze relacje posłów:

twitter.com 12:18 Szef rządu przypomniał, że politycy opozycji wystąpili już z kilkoma wnioskami o wotum nieufności dla ministrów. 12:18 Mateusz Morawiecki poinformował, że w ostatnich dniach rozmawiał z Andrzejem Dudą, który zaproponował "przecięcie festiwalu awantur" oraz poproszenie o wotum zaufania dla rządu. 12:17 Premier podkreślił, że w Europie panuje obecnie kryzys gospodarczy oraz przypomniał, że ludzie na całym świecie drżą o swoje miejsca pracy. - W takim czasie potrzebujemy jedności między władzą wykonawczą a ustawodawczą, między rządem a samorządem - wskazywał. 12:15 Szef rządu rozpoczął od postawienia pytania: "Czego potrzebują dzisiaj Polacy?". - Potrzebują bezpieczeństwa, skuteczności - odpowiedział premier. - Polacy nie potrzebują waszych awantur, jałowych dyskusji, tematów zastępczych - powiedział Mateusz Morawiecki w kierunku polityków opozycji. 12:14 - Na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata. Wiemy doskonale, że to, co dzieje się dzisiaj, będzie miało wpływ na Polskę i na Europę za 5, 10 lat - powiedział premier. 12:13 Elżbieta Witek ogłosiła własnie, że Mateusz Morawiecki poprosił o wotum zaufania dla rządu.

Dlaczego premier prosił o wotum zaufania?

Jak informował Łukasz Mężyk z portalu 300polityka.pl, propozycja Andrzeja Dudy miała paść w trakcie spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Prezydent miał uznać, że potrzebne jest potwierdzenie w oczach Polaków mandatu Zjednoczonej Prawicy do rządzenia w czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Dodatkowym argumentem miały być niedawne liczne wnioski opozycji o wota nieufności wobec poszczególnych ministrów.

Andrzejowi Dudzie miało zależeć, by przed Sejmem premier wystąpił z argumentami i planem dotyczącym walki z koronawirusem, a także radzenia sobie z ekonomicznymi skutkami pandemii. Wniosek o wotum zaufania ma także pomóc zatrzeć wrażenie, jakie zostawił niedawny konflikt miedzy koalicjantami – Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem dotyczący terminu i sposobu przeprowadzania wyborów. Przypomnijmy, że zakończył się on rezygnacją szefa Porozumienia ze stanowiska ministra i wymianą wicepremiera na Jadwigę Emilewicz.