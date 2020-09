Terlecki potwierdza: Kaczyński dołączy do rządu Morawieckiego

Od kilku dni w mediach pojawiają się spekulacje dotyczące wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Z ustaleń portalu Onet.pl wynikało, że ten sposób prezes PiS chciałby położyć kres sporom między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą. Takie rozwiązanie pozwoliłoby mu pojawiać się na posiedzeniach Rady Ministrów. – Słuchałby na żywo dyskusji członków gabinetu, miałby wiedzę z pierwszej ręki. Teraz jest tak, że nieraz decyzje zapadają dlatego, że ktoś był pierwszy przy uchu prezesa na Nowogrodzkiej. To by się zmieniło – powiedział nieoficjalnie dziennikarzom jeden z polityków PiS.

W czwartek 24 września Ryszard Terlecki przekazał dziennikarzom, że wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński dołączy do rządu. Z informacji szefa klubu PiS wynika, że prezes PiS ma zostać wicepremierem. Pytany czy Jarosław Kaczyński stanie na czele nowego komitetu ds. bezpieczeństwa odpowiedział, że „taki rzeczywiście jest plan”. Ryszard Terlecki poinformował, że prezesowi PiS będzie bezpośrednio podlegać Ministerstwo Sprawiedliwości.

„Skład rządu zostanie ogłoszony w odpowiednim trybie”

Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy zostaną ogłoszone zmiany w gabinecie Mateusza Morawieckiego. – Skład rządu zostanie ogłoszony oczywiście w odpowiednim trybie. Dziś albo jutro spotka się jeszcze kierownictwo partii i zatwierdzi ostatecznie kształt koalicji, a wtedy zostanie już tylko jeden krok do skonstruowania rządu po rekonstrukcji – powiedział Ryszard Terlecki.

„Byłby świetną osobą, żeby pokierować tym obszarem”

Wcześniej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił w radiowej Jedynce, że potrzebne jest stworzenie nadzoru w sferze bezpieczeństwa, na co wskazywały wszelkiego rodzaju ćwiczenia NATO. – Jarosław Kaczyński, jako najbardziej doświadczony polityk, byłby świetną osobą, żeby pokierować tym obszarem – podkreślił. Ponadto, w opinii Dworczyka współpraca Kaczyńskiego i Morawieckiego wytworzyłaby dobrą synergię. – Jest to dwóch wybitnych polityków, a tak po ludzku po prostu się lubią. Uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie z punktu widzenia rządu, większości parlamentarnej i Polski – komentował.

