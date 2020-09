Uwaga! TVN: Ich córki zginęły w escape roomie, rodzice przerywają milczenie. „Dowodów szukaliśmy na śmietniku”

O tragedii, do której doszło 4 stycznia ubiegłego roku w Koszalinie, przez kilka dni informowały media na całym świecie. W jednym z tamtejszych escape roomów, doszło do pożaru. Zginęło pięć nastolatek, uwięzionych w pokoju zagadek.

„Jest straszny dym, co mamy robić?”

Julia, Karolina, Wiktoria, Małgosia i Amelia chodziły do jednej klasy gimnazjum, ale łączyła je nie tylko szkoła. 15-letnie przyjaciółki spędzały wspólnie niemal każdą wolną chwilę, a tragicznego dnia pretekstem do spotkania były urodziny Julii. – W urodziny miałem być z dziećmi i je pilnować. Niestety, ze swojej poprzedniej firmy dostałem służbowe polecenie, żeby przyjechać. Powiedziałem Julce, że nie mogę być w urodziny – opowiada Jarosław Pawlak i przyznaje: Do dzisiaj noszę ten ciężar i pewnie będę go nosił do końca życia.

Pierwszy sygnał o pożarze o 17.13 odebrała operatorka numeru alarmowego. Dzwoniły same dziewczynki. Zdążyły powiedzieć, że się pali, a one, uwięzione w środku, czekają na pomoc. – Jest straszny dym, co mamy robić? – krzyczały, nim połączenie zostało zerwane.

– One prosiły o pomoc, córka do mnie też zdążyła zadzwonić. Powiedziała: „Tata, pożar!”. I to były ostatnie słowa córki, które słyszałem – przywołuje zdruzgotany Adam Pietras, ojciec Wiktorii.

„Widziałem jeden wielki chaos”

Kiedy strażacy ugasili pożar, powiadomili dziennikarzy i przybyłych na miejsce rodziców o śmierci wszystkich znajdujących się w środku dziewczynek. Jako przypuszczalną przyczynę pożaru podali nieszczelność używanej do ogrzewania butli gazowej. To wynik relacji jedynej osoby, która przeżyła pożar – pracownika escape roomu, który zdążył wybiec z płonącego budynku. Z poparzeniami trafił do szpitala.

– 6 stycznia odbyła się konferencja prasowa pana premiera, gdzie padły słowa o tym, jak profesjonalnie i wzorcowo przeprowadzona została akcja – opowiada Pietras.