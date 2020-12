Prezydent Duda: Jest zarysowane wstępne porozumienie ws. budżetu UE

Andrzej Duda spotkał się w środę 9 grudnia w Pradze z Miloszem Zemanem. W trakcie konferencji prasowej prezydent mówił m.in. wspólnych ustaleniach. – Mamy z prezydentem Czech wspólne stanowisko, że wszystko co stanowione w UE musi mieścić się w obrębie traktatów; aktami rangi niższej nie można wypaczać postanowień traktatów – powiedział. Andrzej Duda dodał, że obecnie nadal trwają prace i dyskusje nad wstępnym porozumieniem dotyczącym budżetu Unii Europejskiej oraz mechanizmu warunkowości, jednak wstępne porozumienie jest zarysowane. – Prezydent Czech pozytywnie odniósł się do polskich i węgierskich propozycji. Mam nadzieję, że znajdą one zrozumienie i zostaną przyjęte przez państwa UE – wyjaśnił.

– Tworzymy dzisiaj wspólnie mechanizmy, które mają pomóc naszej wspólnocie wyjść z kryzysu; muszą one być sprawiedliwe, muszą one być jednakowe dla wszystkich, muszą one dla wszystkich tworzyć jednakową szansę: bez pułapek, bez prób obejścia czy wykorzystania przymusowej, trudnej sytuacji niektórych krajów, czy wręcz przeciwnie – mocniejszej sytuacji innych, a więc czy to przewagi, czy pod jakimkolwiek innym względem nad innymi krajami – powiedział prezydent po spotkaniu z prezydentem Czech.

Andrzej Duda: Traktaty są najważniejsze i mają najwyższy priorytet

– Chcemy, żeby Unia nadal była unią wolnych narodów i równych państw i do tego, uważam, powinny dążyć te negocjacje, które dziś się toczą. To też powinno odzwierciedlać porozumienie, które zostanie ostatecznie zawarte i które będzie rozwiązaniem tego bardzo trudnego problemu gospodarczego, przed jakim z całą pewnością w najbliższej przyszłości stoi Unia Europejska, a więc stworzenia mechanizmów pomagających od strony finansowej w wyjściu z kryzysu- dodał prezydent Polski.

Andrzej Duda podkreślił, że traktaty są najważniejsze i mają najwyższy priorytet. – Wszystkie akty rangi niższej w ramach Unii Europejskiej jako wspólnoty muszą mieścić się w granicach traktatowych. Moim zdaniem, te rozwiązania, które będą ostatecznie przyjęte muszą operować pojęciami jasnymi, które nie mogą być wykorzystywane do politycznych machinacji – wyjaśnił.

