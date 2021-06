Woj. opolskie. Autobus z dziećmi wpadł do rowu

W środę 23 czerwca doszło do wypadku w miejscowości Jełowa (w województwie opolskim). Autobus przewożący dzieci wpadł do rowu. W rozmowie z Polską Agencją Prasową dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że pięcioro dzieci zostało przewiezionych do szpitala. Z uzyskanych informacji wynika, że w autobusie znajdowało się 25 dzieci, trzech dorosłych opiekunów oraz kierowca.

Wypadek autobusu przewożącego dzieci

Na miejsce zostały wezwane odpowiednie służby. W akcji uczestniczą m.in. strażacy, został również wykorzystany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dotychczas nie są znane szczegóły dotyczące okoliczności wypadku, a co za tym idzie, niewiadomą pozostaje przyczyna zdarzenia. Funkcjonariusze prowadzą na miejscu działania w celu udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym. O godz. 10:30 wciąż trwała akcja ratunkowa.

