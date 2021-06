Wałęsa groził Cenckiewiczowi na rozprawie, jest nagranie. „Będziesz wisiał, to się nie mieści w głowie”

- Będziesz wisiał za to, za to bezczelne kłamstwo – grzmiał na rozprawie sądowej Lech Wałęsa. Były prezydent w ten sposób zwrócił się do historyka Sławomira Cenckiewicza, który wydał oświadczenie w tej sprawie.