Kulisy powrotu Tuska, tłuste koty z PiS, kto sprzedaje Polskę Rosji. Nowy „Wprost”

Kiedyś opalały się w blasku fortuny rodziców, dzisiaj ruszyły do pracy w rodzinnych biznesach. Po liście 100 najbogatszych Polaków i rankingu pretendentów do tego tytułu, przyszedł czas na spadkobierców, czyli dzieci najzamożniejszych ludzi w Polsce. Mówi się, że bogatych biznesowych rodów u nas nie ma, bo mamy za młodą gospodarkę, żeby stworzyć tutaj dynastie na miarę Rotschildów, Rockefellerów czy Waltonów. Ale to nieprawda. Bogate rodziny w Polsce są i mamy na to 40 dowodów.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Kto skuteczniej sprzedaje Polskę Rosji?” Jeden spiskuje przeciwko świętej UE z prawicowymi radykałami, siedzącymi w kieszeni Putina. Drugi wysługuje się Merkel i Macronowi, którzy uparli się, żeby wciągać putinowską Rosję do Europy. Tekst Jakuba Mielnika.

„Tłuste koty PiS”. Na IV kongresie PiS przyjęto uchwałę sanacyjną. Dokument ma ukrócić zapędy niektórych polityków PiS, których – jak określił prezes partii – dotknął „syndrom tłustych kotów” – pisze Dariusz Grzędziński.

„Brzydko rozgrywali sprawę”. Podczas wyboru Donalda Tuska na pełniącego stanowisko szefa PO, na sali wypełnionej politykami partii, zapanował entuzjazm. Tylko kilku miało marsowe miny. Materiał Joanny Miziołek.

„Odeszłam i nie wrócę – mam spokój”. Iwona Guzowska spędziła w Sejmie dwie kadencje. Mistrzyni w kick-boxingu od kilku lat jest poza polityką, a Agnieszce Szczepańskiej opowiada m.in. o tym, co sprawia jej w życiu największą radość.

„Kanadyjska przestroga”. Odpowiedzialność zbiorowa nie istnieje i spalenie katolickiego kościoła nie naprawi sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat. Kościół nie jest jedynym sprawcą zła, które się wydarzyło. Felieton Tomasza Terlikowskiego.

„Życie, śmierć oraz dalsze życie Johna McAfee’go”. Wciągnął tyle narkotyków, co gwiazdy rocka; zarobił na oprogramowaniu tyle, co Elon Musk. Milioner, erotoman, ekscentryk, libertarianin, być może szaleniec i przestępca. Tekst Mateusza Zielińskiego.

„Wiadomości z innego świata”. My żyjemy piłkarskim Euro, a w wielu krajach, takich jak Kolumbia, Etiopia, Syria czy Eswatini nieustannie dochodzi do dramatycznych wydarzeń – pisze Mateusz Zieliński.

„Leki wciąż nie są refundowane”. Co godzinę w Polsce z powodu niewydolności serca umiera 16 osób. Mimo wcześniejszych deklaracji na nowej liście refundacyjnej zabrakło leków dla chorych z tym problemem. Artykuł Katarzyny Pinkosz.

„Król dopalaczy”. Filmu fabularnego o dopalaczach do tej pory nie było, a nasz ma szansę stać się kinowym hitem – mówi w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej Katarzyna Samson, producentka „Króla dopalaczy”, którego współtworzyć może każdy.