Uwaga na burze z gradem! Alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu prognozowanych burz z gradem. Alerty obejmują województwa dolnośląskie, opolskie, południową część województwa śląskiego oraz południowo-zachodnią część województwa małopolskiego.

Alerty IMGW. Porywy wiatru do 70 km/h

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad” – informuje Instytut. Ostrzeżenia wydane przez IMGW będą obowiązywać do poniedziałku 2 sierpnia do godz. 21:00. Sytuacja pogodowa potrafi rozwijać się w dynamiczny sposób, dlatego też warto śledzić na bieżąco komunikaty wydawane zarówno przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Nieco chłodniejsze i deszczowe dni będą się przeplatały z gorącymi i burzowymi. W pierwszej połowie tygodnia, chłodniejsza polarna morska masa powietrza, da nam wytchnienie od upałów, będzie też nieco więcej chmur i przelotnego deszczu. Druga połowa tygodnia to ponownie gorące, zwrotnikowe powietrze, zwłaszcza na południu kraju i lokalnie silniejsze burze” – prognozuje IMGW na najbliższe dni.

