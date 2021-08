Ksiądz miał molestować niepełnosprawną pacjentkę. RMF: Kuria ukrywała to przez lata

Redakcja RMF FM informuje, że całe zdarzenie miało miejsce w 2017 roku na południu Polski. Dziennikarze nie podają jednak miejscowości, ani szpitala geriatrycznego, o którym mowa w tekście. Przekazują jednak nieoficjalne informacje, według których w rzeczonym roku ksiądz został przyłapany na molestowaniu półprzytomnej, niepełnosprawnej starszej pacjentki szpitala.

Rozgłośnia podaje, że ksiądz dostał wówczas zakaz wstępu do szpitala, a placówka powiadomiła o wszystkim krakowską kurię. Ordynator tłumaczy dziennikarzom, że przepis o konieczności powiadamiania służb wszedł życie dopiero po zdarzeniach opisywanych w tekście.

RMF: Kuria ukrywała sprawę przez lata

Jak wynika z informacji RMF FM, choć kuria usunęła księdza z funkcji kapelana w kilku placówkach medycznych, policji nie zawiadomiła. Sprawa trafiła do prokuratury dopiero w lutym 2021 roku. Jak dodaje RMF, przez lata to pracownicy szpitala mieli naciskać na kurię, by w końcu zajęła się sprawą.

Sama kuria nie precyzuje, dlaczego tak zwlekano. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski komentuje w rozmowie ze stacją, że abp Marek Jędraszewski miał obowiązek zawiadomienia Stolicy Apostolskiej. – Uczciwość wobec ofiary nakazuje powiadomić także władze państwowe – dodał.

