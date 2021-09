Makabryczna zbrodnia w Gdańsku. 29-latek miał wbić partnerce dwa noże w głowę

W niedzielę 12 września policjanci z Trójmiasta zatrzymali mężczyznę, który zaatakował swoją partnerkę. Jak podaje nieoficjalnie RMF FM, 29-latek wbił kobiecie w głowę dwa noże. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w Gdańsku. Kobiety nie udało się uratować.

Gdańsk. Makabryczna zbrodnia. 29-latek zatrzymany

Mundurowych zaalarmował jeden z członków rodziny, do którego kobieta zadzwoniła podczas domowej awantury. Prosiła o pomoc. Przed przyjazdem policji we wskazane miejsce 29-latek uciekł z mieszkania. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Wciąż do mediów spływają szczątkowe informacje dotyczące sprawy.

Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Z ustaleń portalu wspomnianej rozgłośni wynika, że kobieta osierociła dwoje dzieci w wieku 1 i 3 lata. Dzieci miały znajdować się w mieszkaniu w momencie, w którym doszło do tragedii.

