Wojna na bluzgi, krowa Kamińskiego, kolejny front Putina. Nowy „Wprost”

W polskiej polityce Wersal się skończył. W debacie publicznej nastała era grubiaństwa i prostactwa, Język niegdyś określany jako „nieparlamentarny” rozgościł się w parlamencie – pisze w okładkowym tekście Dariusz Grzędziński.

Prof. Jerzy Bralczyk mówi w tym samym temacie „Wprost”, że politycy obrzucają się wulgaryzmami dla popularności. Michał Rusinek odpowiada, że nie można tego dłużej tolerować.

„Niemcy bez Merkel i... Polska”. Niemieckie układanki koalicyjne będą bardzo podobne do tych, z którymi miała do czynienia była kanclerz. Ale Niemcy zaczynają rozumieć błędy Merkel wobec Putina. Czy nasi politycy potrafią to wykorzystać? Tekst Jakuba Mielnika.

„Trzeba ważyć słowa”. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta, pytany o to, czy media powinny mieć możliwość relacjonowania sytuacji na granicy mówi Agnieszce Szczepańskiej: Rozważyłbym okresowe akredytacje dla mediów.

„Śladem Orbana”. – PiS może wprowadzić w ordynacji wyborczej zmiany, które zapewnią im władzę na lata, bo tzw. system mieszany wymusiłby jedną listę na opozycji – donosi Joannie Miziołek jej informator.

„Wygrał w pokera 14 mln zł”. Wiktor Malinowski miał być piłkarzem ręcznym, został pokerzystą. Swoją pracę porównuje do filmów z Bondem. – Wszędzie, gdzie są duże pieniądze, próbują oszukiwać – mówi Mateuszowi Zielińskiemu.

„Dobra energia dla dzieci”. – U dzieci rak jest wykrywany w późnym stadium – opowiada Natalia Voytsel, psycholożka, założycielka fundacji „Gdy Liczy się Czas”, która pomaga dzieciom z nowotworami. Rozmowa Anety Wawrzyńczak.

„Czas doktorów Judymów już minął”. – Lekarzy kształcą w Polsce 22 uczelnie, ale i tak mamy mniej lekarzy na 10 tys. mieszkańców niż Ukraina, Czechy czy Słowacja – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Krzysztof J. Filipiak.

„Tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców”. Restauracja „Der Elefant”, jako pierwsza w Polsce postanowiła przyjmować wyłącznie gości, którzy okażą dowód zaszczepienia przeciwko COVID-19. Powody wyjaśnia Marcinowi Haberowi jej właściciel.

„Nowa wojna Putina”. Tysiąc „wojskowych specjalistów” z rosyjskim akcentem wkrótce dotrze do następnego afrykańskiego państwa – tak Putin rozszerza wpływy Rosji daleko poza jej granicami. Artykuł Mateusza Zielińskiego.

„Filipińska walka stulecia”. Jeden z najsłynniejszych bokserów świata zapowiedział, że będzie kandydować na prezydenta Filipin. Chce odsunąć od władzy prezydenta, oskarżonego o zbrodnie przeciwko ludzkości – pisze Mateusz Zieliński.

„Cholesterol niszczy serca 20 mln Polaków”. Są nowe wytyczne, jak leczyć serce, są też nowe skuteczne terapie, o których mówi Katarzynie Pinkosz kardiolog, prof. Maciej Banach.

„Sympatyczny morderca, przygłupi aktor i Hollywood”. Powieść „Pewnego razu w Hollywood” opowiada o czymś innym niż film. Tarantino znów pokazał, jak błyskotliwie potrafi się bawić prawdziwymi i wymyślonymi historyjkami. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Warszawska pułapka na przyjezdnych”. Felieton Michała Witkowskiego.