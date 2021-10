Grupa 200 migrantów „siłowo sforsowała polską granicę”. „Największa taka próba”

– Minionej doby mieliśmy ponad 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To bardzo duża liczba prób. Mieliśmy też kolejne siłowe forsowanie granicy. Grupa prawie 200 osób przedarła się przez odcinek granicy – poinformowała we wtorek 19 października rano rzeczniczka prasowa Straży Granicznej ppor. Anna Michalska w programie „Sedno Sprawy” na antenie Radia Plus.

Rzecznik Straży Granicznej przyznała, że to największą taka próba, jaka miała miejsce do tej pory.

Migranci przedarli się przez granicę. Zatrzymano 140, dwóch w szpitalu

– Trwają jeszcze działania. Zostało już zatrzymanych 140 osób – poinformowała rzecznik Straży Granicznej. – Doszło też do tragicznego zdarzenia. Dwie osoby utknęły na bagnach, straciły gwałtownie przytomność. Wezwaliśmy zespoły ratownictwa medycznego. Te dwie osoby, prawdopodobnie dwóch obywateli Iraku są w tej chwili w szpitalu – dodała.

Nie wiadomo dokładnie, w jakim stanie zdrowia są te dwie osoby.

Por. Michalska poinformował, że po przedarciu się na terytorium Polski około 200 osób, rozpoczęło się ich wyłapywanie przez funkcjonariuszy. – Te osoby rozdzielają się na mniejsze grupy. Zatrzymaliśmy w tej chwili około 140 osób. Ciągle trwa akcja. Zatrzymujemy to kolejne kilkadziesiąt osób – podkreśliła rzecznik.

