Rządzą nami nie tylko politycy. Oto najbardziej wpływowi ludzie mediów w Polsce

Telewizja, radio, internet, prasa. Z nich dowiadujemy się o wydarzeniach w Polsce i na świecie, przez nie kształtują się nasze poglądy. Uczciwie i obiektywnie – bądź pod dyktando określonej opcji politycznej. To zależy od osób, którzy wywierają na nie największy wpływ.

Tworząc najnowszy ranking najbardziej wpływowych Polaków nie mogliśmy więc pominąć ludzi, którzy trzęsą polskimi mediami. Są wśród nich właściciele i szefowie największych marek, ale też dziennikarze, którzy w minionych 12 miesiącach pokazali, że mogą więcej. Poniżej ujawniamy, jakie miejsca zajęli w rankingu „Wprost”.

Czytaj też:

Oto 50 najbardziej wpływowych ludzi w Polsce. Mazurek, Kaczyński, Mata i wielu innych

9. Robert Mazurek

O jego sile sprawczej najlepiej świadczy fakt, że wystarczyła jedna jego impreza urodzinowa, by rodzima scena polityczna, ale też przecież medialna, zatrzęsły się w posadach.

Mazurek, dziś prowadzący wywiady polityczne w RMF FM, z okazji 50. urodzin w jednej z warszawskich knajp zorganizował bowiem imprezę ponad podziałami. Toasty za zdrowie jubilata wznosili m.in. Łukasz Szumowski i Marek Suski z PiS, Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, Tomasz Siemoniak, Borys Budka i Sławomir Neumann z PO, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Na urodzinach u Mazurka pojawili się nawet przedstawiciele rządu – wicepremier i minister kultury Piotr Gliński oraz szef KPRM Michał Dworczyk.

Po tym, jak dziennik „Fakt” jubileusz Mazurka opisał i bawiących się na bankiecie pokazał, wielu musiało gęsto tłumaczyć się z obecności na urodzinach dziennikarza. Budka i Siemoniak, czyli liderzy Platformy Obywatelskiej, złożyli rezygnację z pełnionych w partii funkcji. Zresztą to właśnie obecność parlamentarzystów wywołała najwięcej kontrowersji, bo kiedy Mazurek kroił urodzinowy tort, prezes NIK przed pustą salą składał sprawozdanie ze swojej działalności.

Wpływ Mazurka na otaczającą nas rzeczywistość jest więc taki, że dziś każdy polityk zastanowi się dwa razy, zanim przyjmie zaproszenie na bankiet „ponad podziałami”. A każdy dziennikarz chcący się bratać z politykami, wcześniej odpowie sobie na pytanie, czy warto. Choć akurat Robert Mazurek na to pytanie odpowiedź już ma. „Następna impreza będzie większa i huczniejsza, choćby pan Donald miał zawiesić pół Warszawy” – stwierdził.

28. Tomasz Terlikowski

Z pozycji publicysty i filozofa, po którego opinie chętnie sięgały media, nie tylko katolickie, w ostatnim czasie stał się jednym z największych autorytetów w dziedzinie walki z patologiami w Kościele. Pokazał bowiem, że będąc jego członkiem, można, a nawet trzeba, krytycznie patrzeć na przestępstwa, których dopuszczali i dopuszczają się duchowni.

Ostatnio Tomasz Terlikowski stanął na czele niezależnej, świeckiej komisji do zbadania sprawy dominikanina Pawła M., który miał dopuszczać się wobec wiernych przestępstw seksualnych, przemocy fizycznej, psychicznej. – Raport może spowodować u kogoś kryzys wiary. Kościół jednak zajaśnieje tylko wtedy, kiedy będzie miał odwagę mówić prawdę – powiedział przedstawiając informację z jej prac.

37. Jacek Kurski

Bulterier Jarosława Kaczyńskiego. Człowiek od brudnej roboty. Twórca filmu „Nocna zmiana” o kulisach odwołania rządu Jana Olszewskiego i autor słynnego „dziadka z Wehrmachtu”. Kiedyś dziennikarz, europoseł i współpracownik Zbigniewa Ziobry, a obecnie najważniejsza osoba w TVP. Pracownicy nieoficjalnie przyznają, że żaden materiał nie może się pojawić na antenie bez jego akceptacji.

To on ściągnął do telewizji publicznej rekordowe środki finansowe. To właśnie za jego prezesury do TVP powróciły znane przed laty formaty jak „Szansa na sukces” czy „Koło fortuny”. To również od czasu objęcia przez niego stanowiska doszło do wielkiej rewolucji kadrowej i przemiany publicznej telewizji w tubę propagandową rządu. Poziom publicystki w TVP: manipulacji, przekłamań i niedopowiedzeń, których dopuszczają się jej pracownicy, jest szeroko krytykowany.

41. O. Tadeusz Rydzyk

Najbardziej wpływowy polski duchowny z własnym radiem, wydawnictwem, gazetą, uczelnią i paroma innymi biznesami. Chociaż sam przyznaje, że jako skromny zakonnik nie ma niczego, to związane z nim „dzieła” są hojnie dotowane przez państwo w zamian za polityczne poparcie w wyborach.

44. Zygmunt Solorz

Najbogatszy Polak, magnat medialny z telewizją Polsat, portalem Interia.pl i telekomem Plus. Mimo 65 lat na karku, w biznesie idzie jak burza. Kupił udziały w Netii Zbigniewa Jakubasa. Kupił kanały telewizyjne od Zbigniewa Benbenka. Kupił akcje Asseco Adama Górala. Kupił część internetowego sklepu z butami eObuwie.pl Dariusza Miłka. Najnowszy pomysł: budowa małej elektrowni atomowej na gruzach starej węglowej siłowni w Pątnowie.

45. Piotr Kraśko

Gdy przed kilkoma miesiącami odbierał Telekamerę w kategorii „Prezenter informacji” przyznał, że kiedy myśli o pięciu latach w TVN, o Faktach, które od lipca 2020 roku prowadzi, to do głowy przychodzą mu tylko dwa słowa: „Dobra zmiana”. Bo choć przez moment Kraśko skazany był na newsowy boczny tor w programie śniadaniowym, to wrócił do programów informacyjnych i maglowania polityków.

Cały ranking 50 najbardziej wpływowych osób w Polsce znajduje się najnowszym wydaniu „Wprost”:

Czytaj też:

Ranking 50 wpływowych, upadek autorytetu Jana Pawła II, zmiany u Dudy. Nowy „Wprost”