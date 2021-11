NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej – 10 listopada

13:41 Mateusz Morawiecki zapowiada, że opracowywane są różne przepisy, które mają pozwolić w zabezpieczeniu granicy po tym, jak zakończy się wprowadzony 2 września stan wyjątkowy. 13:35 Media ze specjalnym ośrodkiem przy granicy? Nowy pomysł premiera



Premiera zapytano o to, dlaczego media nadal nie mają dostępu do terenów przygranicznych. Jak stwierdził Mateusz Morawiecki, obecność mediów intensyfikuje "działania prowokacyjne", dlatego też nadal nie dopuszczono ich na tamte tereny. Zapowiedział jednak, że rozważane jest stworzenie czegoś na kształt centrum dla mediów, tuż przy granicy, gdzie mogliby pracować dziennikarze.



- Obecność kamer była zachętą dla niektórych (...). Dzisiaj natomiast sytuacja jest na tyle napięta, że mogłoby to stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla dziennikarzy lub osób postronnych, którzy by chcieli akurat na tej pierwszej linii frontu się znaleźć. Rozważamy natomiast z ministrem obrony narodowej, ministrem spraw wewnętrznych, utworzenie takiego jakby miejsca, ośrodka, blisko granicy, w którym to ośrodku dziennikarze mieliby dostęp do informacji, osób, które mieszkają w pasie przygranicznym - mówi. 13:31 Szef RE zapewnia, że podczas rozmów z premierem pojawił się temat sprowadzenia Frontexu na granicę polsko-białoruską. - Wyjaśniałem premierowi, że Frontex jest gotowy by wspierać wszystkie wysiłki (Polski - red.) i okazywać naszą solidarność - mówi. 13:29 - Sankcje już są przedłożone (wobec Białorusi - red.), są na stole, chcemy to skoordynować - mówi Charles Michel i dodaje: - Musimy być gotowi działać, jeżeli będzie to potrzebne. 13:25 Media mogą zadawać pytania politykom, jedno z nich dotyczy możliwości zamknięcia całej granicy polsko-białoruskiej. - Pytanie jest jak najbardziej na czasie, dokładnie o tym rozmawiamy, by wdrożyć dodatkowe sankcje (...). Jesteśmy coraz bardziej zdeterminowani, by wdrożyć sankcje gospodarcze - odpowiada premier i dodaje, że już wcześniej zaapelował o to, by odbył się unijny szczyt w tej sprawie. - Presja na Mińsk, na Łukaszenkę, musi zostać zwiększona - podsumowuje. 13:23 - Trzeba działać szybko i poważnie. Już w najbliższych dniach wspólnie z państwami członkowskimi i Komisją Europejską rozważymy, jakie są możliwości działania, które miałyby istotny wpływ (na walkę z kryzysem na granicy - red.) - deklaruje szef RE Charles Michel. 13:21 Po premierze głos zabiera przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, który zaczyna od złożenia życzeń Polkom i Polakom przed Świętem Niepodległości.



- Przyjechałem do Polski, ponieważ chciałem wyrazić solidarność całej UE wobec Polski, Polski, która stoi teraz przed poważnym kryzysem, który my traktujemy poważnie. Ten kryzys powinien spotkać się z solidarnością, jednością całej UE. To atak hybrydowy i niegodny, wobec którego trzeba działać stanowczo, zjednoczeni, a także w oparciu o nasze podstawowe wartości - mówi Charles Michel. 13:18 Premier o relacjach z UE w trakcie kryzysu



Mateusz Morawiecki opisuje, że wspólnie należy wypracować "odpowiednie rozwiązania", by Polska i UE "były nadal bezpieczne". - Chcemy współpracować z Rosją, z Białorusią, ale chcemy współpracować nie z pistoletem przyłożonym do głowy, tylko z państwami, które są demokratyczne, nie stosują szantażu politycznego, bo tak traktujemy te działania, z którymi się mierzymy na naszej wschodniej granicy - mówi szef polskiego rządu. 13:14 - Celem Aleksandra Łukaszenki jest przecież destabilizacja całej Europy. Dlatego cieszę się, że inaczej niż w przypadku poprzednich kryzysów migracyjnych, UE mówi jednym głosem - deklaruje Morawiecki. Wcześniej premier mówił, że na granicy mamy do czynienia z przejawami "terroryzmu państwowego" ze strony Białorusi.



- Nie ulega wątpliwości, że to Aleksander Łukaszenka jest odpowiedzialny za ten kryzys. I my musimy odpowiedzieć na tę presję, potrzebny jest mechanizm sankcji (wobec Białorusi - red.) - dodaje premier. 13:11 Rozpoczęła się konferencja szefa RE Charlesa Michela i premiera Mateusza Morawieckiego. Wizyta przedstawiciela UE związana jest z kryzysem na granicy. - Wydarzenia z ostatnich dni to test dla Polski, dla Europy (...). To jest przejaw terroryzmu państwowego; jest to też cicha zemsta Łukaszenki za to, że wspieraliśmy demokratyczne wybory ludzi na Białorusi z sierpnia zeszłego roku. Bronimy dziś nie tylko granicy polsko-białoruskiej, ale wschodniej granicy UE i NATO - mówi premier. 13:02 Konferencja szefa RE i premiera miała rozpocząć się o godz. 12.30, jednak politycy wciąż nie pojawili się przed kamerami. 12:47 Reakcje na kryzys migracyjny w Polsce



"Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie rozmawiać w środę z prezydentem USA Joe Bidenem o sytuacji na granicy Polski z Białorusią" - poinformowało właśnie Polskie Radio. 12:35 Lada moment powinna rozpocząć się konferencja prasowa przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Mateusza Morawieckiego. Charles Michel pojawił się w środę w Polsce, by rozmawiać o kryzysie na granicy. 12:21 "Dwa rosyjskie bombowce Tu-22M3 przeprowadziły patrol w przestrzeni powietrznej Białorusi - podało w środę ministerstwo obrony w Moskwie. Resort dodał, że maszyny wzięły udział w kontroli obrony przeciwlotniczej państwa związkowego Białorusi i Rosji" - informuje Polska Agencja Prasowa. 12:07 Kolejne nagrania od Straży Granicznej. Tym razem przedstawiające sytuację, w której białoruskie służby dostarczają migrantom prowiant.



twitter.com 11:54 Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że oskarżanie Rosji o odpowiedzialność za sytuację na polsko-białoruskiej granicy jest "całkowicie nieodpowiedzialne i nieakceptowalne" - donosi agencja AFP.



Ta sama agencja donosi, że Angela Merkel rozmawiała z Władimirem Putinem telefonicznie o kryzysie migracyjnym i wezwała go do działania. 11:44 Grupa Granica na godz. 12 zapowiada konferencję ws. aktualnej sytuacji.



twitter.com 11:30 Charles Michel w Polsce ws. kryzysu migracyjnego



Rozpoczyna się spotkanie przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela z premierem Mateuszem Morawieckim. Według informacji KPRM po godz. 12.35 obydwaj politycy wystąpią na wspólnej konferencji prasowej. 11:10 MON zamieściło nowe nagrania z granicy:



Stanisław Żaryn opublikował treści, mające świadczyć o nowych metodach reżimu Łukaszenki. W tym wypadku chodzi o specjalne instrukcje dla migrantów. "Przygotujcie transparenty, rozdajcie je dzieciom" - mają brzmieć przesyłane im komunikaty.



twitter.com 10:35 - Sytuacja jest i podobna i dynamiczna. Z jednej strony mamy do czynienia z obozowiskami, część imigrantów została podzielona na inne grupy. Zakładamy, że te grupy będą służy rozciąganiu sytuacji kryzysowej wzdłuż linii granicy. Spodziewamy się też kolejnego napływu grup, które są szykowane w Mińsku po to żeby pojechać dalej na Zachód. W najbliższych dniach, czy nawet godzinach imigrantów będzie więcej. Mamy do czynienia ze zdecydowaną eskalacją konfliktu. Szacujemy, że na Białorusi przebywa w tej chwili od 10 do nawet 15 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich miesiącach trafili przez lotnisko mińskie na teren Białorusi - mówił dziś w Radiu Plus rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn. 10:24 W środę szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że na granicy w tej chwili jest około 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. 10:08 W trakcie konferencji prasowej przedstawicielka Straży Granicznej odniosła się do zamieszczonych niedawno nagrań z granicy. Polskie służby zarejestrowały, że po białoruskiej stronie padają strzały, a jak wskazano - to Białorusini zastraszają migrantów strzałami w powietrze.



- Te strzały padają, je słychać (...). Mamy dość dużą liczbę osób znajdującą się po tamtej stronie, słyszymy (strzałów - red.) ich teraz więcej - mówi. 10:04 Sytuacja na granicy. SG o trzech próbach grup



Ruszyła konferencja przed budynkiem Komendy Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. Jak mówi przedstawicielka Straży Granicznej, we wtorek były trzy próby przekroczenia granicy "przez większą liczbę osób". - Było to w okolicach placówki SG w Krynkach, to było około 100 osób. Około godziny 16-17 grupa około 200 osób w terenie odpowiedzialności placówki SG w Białowieży oraz w nocy placówka w Dubiczach Cerkiewnych udaremniła próbę przekroczenia granicy, to było kilkadziesiąt osób - przekazuje.



Jak zapewnia przedstawicielka SG, wszystkie próby zostały udaremnione. 10:00 MSWiA zamieściło zdjęcia z ostatniej nocy na granicy:



Szokujące nagrania. MON: Po stronie białoruskiej słychać strzały 9:50 Według najnowszych informacji ze Straży Granicznej wczoraj, tj. 9 listopada, dokonano blisko 600 prób przekroczenia granicy.



Szokujące nagrania. MON: Po stronie białoruskiej słychać strzały 9:50 Według najnowszych informacji ze Straży Granicznej wczoraj, tj. 9 listopada, dokonano blisko 600 prób przekroczenia granicy.



Na godz. 10 zapowiedziano konferencję w sprawie obecnej sytuacji.



W środę o sytuacji na granicy będą prowadzone rozmowy w Parlamencie Europejskim, do Polski przyjeżdża też szef RE Charles Michel.



Przewodniczący Rady Europejskiej przyjedzie do Polski. PE będzie debatował nt. naszej granicy 9:30 W nocy z 9 na 10 listopada doszło do największego dotychczas incydentu związanego z nielegalnym przekraczaniem polskiej granicy. Polskie służby zapewniają, że zatrzymały wszystkich, którym udało się sforsować granicę.



Dwie grupy migrantów przedarły się przez polską granicę

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy zmieniła się diametralnie w ostatni weekend, gdy w Mińsku zaczęły gromadzić się spore grupy migrantów. Później białoruskie służby eskortowały ich pod granicę z Polską, a migranci założyli wzdłuż niej obozowiska. Od 8 listopada trwają próby siłowego dostania się na terytorium Polski.

W nocy z 9 na 10 listopada dwóm grupom migrantów udało się przedrzeć przez granicę (to jak dotąd największy tego typu incydent od początku kryzysu). Jak zapewniły w środę 10 listopada polskie służby, wszystkich, którzy nielegalnie wkroczyli do Polski, udało się zatrzymać.

Kryzys migracyjny. Szef Rady Europejskiej w Polsce

Także na środę zapowiedziano wizytę przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela w Polsce, sprawą sytuacji na polsko-białoruskiej granicy zajmie się też Parlament Europejski. Dzień wcześniej o kryzysie debatowano w polskim Sejmie.

Według danych Straży Granicznej z 9 listopada tego roku, we wtorek odnotowano 599 prób nielegalnego przekroczenia granica. Zatrzymano dziewięć osób.

