11-letni uchodźca: „Tata został w kraju. Zastanawiam się, czy jest większym bohaterem, czy głupcem”

– Mogę pani coś powiedzieć? – zapytał Adrian tuż po tym, jak Natalia poszła odebrać darmowy zestaw startowy od jednego z operatorów sieci komórkowej. Ich przedstawiciele czekają na uchodźców przy przejściach granicznych i oferują im taką pomoc.

– Słucham – odpowiedziałam.

– Pierwszy raz rozmawiam z kimś po angielsku.

– Bardzo dobrze ci idzie.

– Zastanawiam się, czy mój tata jest większym bohaterem, czy głupcem, bo został w kraju.

– Twoja mama też jest superbohaterką.

– Raz płakała. Ale ją pocieszyłem i przestała. Teraz muszę się moją mamą opiekować.

Po chwili dodał:

– Uwielbiam Lego, budowałem zamki. To moje hobby. Poza tym kocham malować. Malowałem wiele modeli czołgów, interesuję się militariami. Zostawiłem to wszystko w naszym mieszkaniu.

„O ucieczce zdecydowaliśmy w kilka minut”

Było po godzinie 12, gdy Natalia i jej syn, po 24 godzinach czekania przed granicą, w końcu dotarli do Polski. Kobieta ze spokojem w głosie opowiedziała historię ich ucieczki z owładniętego wojną kraju.

– Przyjechałam z Kijowa. Nie chcieliśmy wyjeżdżać. Ale mieszkamy niedaleko lotniska Żulany, okolica nie jest dziś bezpieczna. Tuż po tym, jak na Ukrainę spadły pierwsze bomby postanowiłam, że pojedziemy do moich rodziców, mieszkają 100 kilometrów od Kijowa. Wie pani, starsi ludzie, często na emeryturze, wyprowadzają się z Kijowa – zaczęła.

Kobieta wyjaśnia, że podróż do oddalonego o sto kilometrów domu jej rodziców trwała 6, może 7 godzin. – Tam odpoczęliśmy, a następnego dnia zapytałam ich, czy chcą wyjechać z kraju. W odpowiedzi usłyszałam, że zostają w ojczyźnie, że nie zostawią swojej ziemi, domu, gospodarstwa, ale, że my mamy jechać – dodała. – O ucieczce zadecydowaliśmy w kilka minut – podkreśliła.

Natalia wraz z synem wyruszyła drogą przez Malin i Korosteń. – Mijaliśmy sprzęt wojskowy, punkty kontrolne. Przy każdym moście czuwał żołnierz – opowiadała. – Mam stare auto, ale jechaliśmy bardzo szybko, bo tak bardzo się bałam. Poza tym droga była pusta, większość wybrała jednak trasę na Żytomierz – kontynuowała.

Choć pierwszy etap podróży udało im się zakończyć szybko, kobieta wiedziała, że starym autem do Warszawy może nie dojechać. Samochód zostawiła przed granicą. Przyjaciel jej brata obiecał, że go stamtąd „odbierze”. Pieszo granicy przekroczyć jednak nie mogli. Dlatego wsiedli do jednego z autokarów, dopiero tak dojechali na polską stronę.

– Przyjaciele z Holandii, Niemiec, nawet Hiszpanii powiedzieli mi, że jeśli dojadę do Warszawy, pomogą mi. I tak się tu znalazłam – powiedziała.

Mały biznes i wielkie plany

Kobieta w Kijowie prowadziła – jak mówi – małą szkołę językową.

– Mój angielski nie jest najlepszy, ale ja sama uczyłam tylko małe dzieci. Biznes zaczął działać niedawno, gdy rozpoczęła się pandemia. W kraju zostawiłam swoją szkołę, mieszkanie. Co z tego, że nie chciałam uciekać… Mój mąż jest w wojsku. Powiedział, że muszę uciekać, bo tylko w ten sposób będę w stanie ochronić naszego syna.

Ostatecznie pomoc Natalii i Adrianowi zaproponował młody mężczyzna z Warszawy. Miał ich zabrać do hotelu. Jednak o tym, że plany się zmieniły, dowiedziałam się dzień później, gdy Natalia zadzwoniła do mnie, by podziękować Polakom za pomoc.

– Jesteśmy w Sochaczewie, przyjęła nas rodzina, dostaliśmy jedzenie, zaopiekowali się nami. Dziś odpoczywałam, a za chwilę będę planować, co dalej. W Polsce chyba nie zostaniemy, skorzystam z którejś z ofert pomocy od moich przyjaciół.