Chaos wokół przekazania myśliwców MiG-29 dla Ukrainy. Wiceszef MSZ zabrał głos

8 marca polskie MSZ informowało, że myśliwce MiG-29 mogłyby zostać przekazane do bazy w Ramstein w Niemczech, do dyspozycji Stanów Zjednoczonych, a stamtąd trafić na Ukrainę. W komunikacie postawiono warunki, pod którymi Polska byłaby gotowa przekazać maszyny sąsiadowi.

Nasz kraj oczekiwał w zamian od USA używanych „samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych”, czyli amerykańskich myśliwców F-16. Dzięki temu fortelowi na Ukrainę poleciałyby maszyny nie należące do żadnej konkretnej armii, a tylko w dyspozycji rządu USA - pisał Jakub Mielnik we Wprost. To mogłoby zniwelować obawy NATO, że Sojusz miesza się do wojny za naszą wschodnią granicą.

Wojna na Ukrainie. Wawrzyk o samolotach MiG-29

O negocjacjach w tej sprawie mówił na antenie TVP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. – Ta transakcja była wiązana. My dajemy (MIG-i – red.), ale pod warunkiem, w drodze zakupu, dostajemy nowsze samoloty niż MiG-i – wyjaśnił. Dodał, że jego zdaniem dyskusja w tej sprawie nie jest jeszcze zakończona. – Naszym zdaniem to powinna być decyzja całego NATO – mówił wiceminister.

W podobnym tonie wypowiedział się Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wypowiedzi polityków zachodnich, którzy mówili o tym, że Polska powinna sama dostarczyć myśliwce MiG-29 Ukrainie ocenił jako „niefortunne”. Dodał, że Polska musiała tłumaczyć się stronie ukraińskiej z tego, że to ona blokuje sprawę przekazania samolotów.

Kirby o MIG-29: propozycja „niemożliwa do realizacji”

Nadzieje na dozbrojenie Ukrainy rozwiał rzecznik Pentagonu, John Kirby. „Perspektywa, w której samoloty w dyspozycji władz Stanów Zjednoczonych startują z bazy USA i NATO w Niemczech i wlatują w przestrzeń powietrzną sporną z Rosją, nad Ukrainą, budzi poważne obawy dla całego sojuszu NATO” – napisano w oświadczeniu. „Nie jest dla nas jasne, aby istniało dla tego rzeczowe uzasadnienie. Będziemy nadal konsultować się z Polską i innymi naszymi sojusznikami z NATO, ale nie sądzimy, aby propozycja Polski była możliwa do realizacji” - dodano.

Wcześniej zielone światło w sprawie transakcji USA-Polska wysłał Antony Blinken. Sekretarz stanu USA w niedzielę mówił, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie samolotów do Polski, jeżeli Warszawa zdecyduje się przekazać myśliwce Ukrainie.

