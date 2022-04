Kaczyński: Granica zbrodni została przekroczona. NATO powinno interweniować na terytorium Ukrainy

Jarosław Kaczyński w rozmowie z Radiem Plus po raz kolejny mówił o przeprowadzeniu misji pokojowej NATO na Ukrainie. – Sądzę, że stąd jest ta propozycja misji pokojowej, która miała być osłonięta zbrojnie. Na razie nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, które tutaj jest najważniejsze, co na ten temat NATO oraz Stany Zjednoczone – tłumaczył prezes PiS.

Według polityka „od dłuższego czasu została przekroczona granica, po której NATO (nie w formie zbrojnej sensu stricto) powinno wprowadzić akcję pokojową na terenie Ukrainy pod osłoną sił zbrojnych”. – Nie można dążyć do starcia, nie można atakować wojsk rosyjskich, ale trzeba wkraczać na terytorium Ukrainy oczywiście za zgodą rządu Ukrainy – wyjaśnił wicepremier.

Wojna na Ukrainie. Prezes PiS o sankcjach na Rosję

Prezes PiS zaznaczył, że należy działać tak, aby Rosjanie wiedzieli, że agresja będzie ich bardzo dużo będzie kosztować. – Chodzi tutaj zarówno o wsparcie Ukrainy, także jeżeli chodzi o broń, a z drugiej strony także o operacje o których wcześniej mówiłem, i w końcu o takie bardzo twarde sankcje – podkreślił wicepremier.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego jeśli ktoś chce być w tych sprawach ostrożny, to działa przeciwko polskiej racji stanu. – To jest pozorna ostrożność, a w gruncie rzeczy nieumiejętność przewidywania i oceny Rosji. Rosja weszła na ścieżkę wojenną i trzeba ją na tej ścieżce zatrzymać – powiedział w Radiu Plus wiceszef polskiego rządu.

Wojna na Ukrainie

