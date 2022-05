Donald Tusk pamiętał o Dniu Matki. Tylko... skąd wziął zdjęcie?

Dzień Matki to dla wielu osób okazja do wspomnienia pierwszych lat z rodzicielką. Nie inaczej postąpił Donald Tusk, który zamieścił na Twitterze zdjęcie z dzieciństwa ze swoją mamą. „Moja Mama była dla mnie jak słońce. I pewnie wszystkie mamy są dla swoich dzieci jak słońca na niebie” – napisał były premier.

Uwagę niektórych komentujących zwróciło to, co oprócz zdjęcia wylądowało w poście. Wygląda na to, że Donald Tusk postanowił skorzystać ze zdjęcia, które trafiło do grafiki Google, a następnie zrobił zrzut ekranu. Widać nawet, po jakich słowach polityk wyszukiwał fotografię. W pasku wpisano: „tusk z mama” .

Dzień Matki u Tuska. Co było dwa lata temu?

Zdjęcie trafiło do internetu przed dwoma laty, gdy Donald Tusk zilustrował nim wpis na Instagramie. Co ciekawe, wtedy opatrzył je niemal identycznym opisem: „Moja Mama była jak słońce. I pewnie każde z Was myśli to samo o swojej, nie tylko w Dzień Matki” . Z opisu fotografii wynika, że wykonana została w Sopocie latem 1961 roku.