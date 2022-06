Duda i Morawiecki po spotkaniu z szefową KE. „To, co jest sukcesem UE, jest także sukcesem Polski”

Andrzej Dudai Mateusz Morawiecki spotkali się z Ursulą von der Leyen w Konstancinie-Jeziornej w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Szefowa Komisji Europejskiej przyleciała do Polski w związku z akceptacją przez KE polskiego KPO.

Duda dziękuje von der Leyen i Morawieckiemu

– Chcę wyrazić satysfakcję, że przygotowana przeze mnie ustawa dotycząca zmian w Sądzie Najwyższym doprowadziła do kompromisu z Komisją Europejską. Robimy to wszystko po to, aby służyć ludziom. Aby wszystko to, co powstanie w ramach KPO służyło nam wszystkim, zarówno Polakom, jak i innym obywatelom Unii Europejskiej – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent podziękował szefowej Komisji Europejskiej za wszystkie spotkania oraz to, że Ursula von der Leyen zrobiła tak wiele, aby doszło do porozumienia. Nie obyło się także bez podziękowań dla Mateusza Morawieckiego i parlamentarzystów. – Dziękuję za wkład pana premiera i jego współpracowników, za negocjacje, które przez cały czas prowadzili. Europa jest nasza wspólna. Europa jest nasza wspólna. Wszystko to, co jest w ramach Unii Europejskiej sukcesem Polski jest także w istocie sukcesem Unii Europejskiej, a to co jest sukcesem UE w rzeczywistości jest także sukcesem Polski, bo we wszystkim co w UE Polska partycypuje, tak samo jak UE z założenia partycypuje we wszystkim tym co dzieje się w Polsce – podkreślił Andrzej Duda.

Szefowa KE o niezawisłości sądownictwa

Z kolei szefowa Komisji Europejskiej zaznaczyła, że Polska będzie musiała zrealizować zobowiązania dotyczące wymiaru sprawiedliwości. – Kamienie milowe muszą być wypełnione, zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną wykonane. Pierwsza wypłata będzie możliwa, w momencie kiedy nowe prawo zostanie wdrożone i będzie odnosić się do wszystkich wymagań w ramach tego kontraktu – podkreśliła Ursula von der Leyen.

– Dodatkowo, Polska do końca 2023 roku musi wykazać, że wszyscy sędziowie zwolnieni niezgodnie z prawem, zostaną przywróceni na to stanowisku. Będzie to oznaczać postęp, ale nie oznacza to końca drogi, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce – dodała przedstawicielka UE.

