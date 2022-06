Kolejne incydenty na granicy polsko-białoruskiej. Komunikat SG

W czwartek 9 czerwca na terytorium Polski z Białorusi nielegalnie próbowało przedostać się dziewięć osób – poinformowała w najnowszym komunikacie Straż Graniczna. Wśród cudzoziemców byli m.in. obywatele Turcji, Jemenu i Syrii. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG Białowieża, Czeremcha i Krynki.

W dalszej części krótkiego komunikatu podano, że cudzoziemcy nielegalnie przedostali się na polską stronę, przecinając concertinę. Wszyscy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Kiedy zakończy się budowa zapory?

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa już od wielu miesięcy. Polskie władze zdecydowały o wybudowaniu zapory na granicy, aby ułatwić mundurowym kontrolowanie sytuacji. Prace prowadzone są jednocześnie na kilku odcinkach granicy. Kolejne elementy ogrodzenia powstają między innymi na terenie podległym placówkom Straży Granicznej w Kuźnicy, Mielniku, Narewce, Michałowie oraz Białowieży.

– Codziennie Straż Graniczna informuje o próbach nielegalnego przekraczania granicy, ale jest ich coraz mniej. To liczby nieporównywalne z tym, co działo się jesienią ubiegłego roku, ale dzieje się tak też dlatego, że kończymy budowę zapory na granicy z Białorusią – wskazał pod koniec maja Maciej Wąsik na antenie Polskiego Radia 24. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział również, że wszystko wskazuje na to, że zapora na granicy polsko-białoruskiej będzie gotowa do końca czerwca.

Czytaj też:

Niemcy przywracają kontrole graniczne. Tymczasowo, ale na długo