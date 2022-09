Migranci nie tylko przy granicy polsko-białoruskiej. 500 cudzoziemców w rękach SG

Są najnowsze doniesienia Straży Granicznej z granicy polsko-białoruskiej. Za raportu wynika 12 września do Polski próbowało się nielegalnie dostać 59 osób m.in. obywateli Indii oraz Egiptu. Grupa 17 migrantów została zatrzymana po wejściu na terytorium Polski na odcinku ochranianym przez placówkę w Płaskiej. Do naszego kraju dostali się brzegiem granicznego jeziora Szlamy. Według raportu SG dokładnie rok temu 12 września odnotowano aż 268 podobnych prób. Łącznie w całym sierpniu do Polski próbowało się nielegalnie dostać z Białorusi 896 osób, rok wcześniej było ich 3531.

Migranci przy granicy z Litwą. Raport SG



Najnowsze doniesienia płyną też z granicy polsko-litewskiej. Straż Graniczna przekazała, że kolejni nielegalni imigranci oraz pomocnicy i organizatorzy nielegalnego przekroczenia granicy zostali wczoraj zatrzymani w regionie. W ręce funkcjonariuszy z placówki SG w Augustowie trafił obywatel Kirgistanu, który nielegalnie przewoził trzech Irakijczyków.

Z kolei strażnicy z Sejn trafili podczas kontroli na obywatela Mołdawii, w którego samochodzie znaleziono pięciu Afgańczyków. Straż Graniczna podkreśliła w komunikacie, że cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusi do Litwy. Pomocnicy pojechali na Litwę, aby ich zabrać do Warszawy i stąd zorganizować dalszą podróż do krajów Europy Zachodniej. Łącznie od początku roku przy granicy z Litwą zatrzymano ponad 500 nielegalnych imigrantów oraz 100 pomocników. Jest to spory wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy w ciągu 12 miesięcy w ręce służb trafiło 157 migrantów i 53 pomocników.

