Takiego sondażu nie było od dawna. Kantar Public: KO wyprzedziła PiS

Do wyborów parlamentarnych (jeśli odbędą się w konstytucyjnym terminie) został prawie rok. Pracownia Kantar Public postanowiła sprawdzić, jak obecnie kształtuje się poparcie dla poszczególnych partii politycznych i która formacja miałby obecnie największe szanse na zwycięstwo. Wyniki najnowszego sondażu z pewnością ucieszą opozycję.

Sondaż. Pięć partii w Sejmie

Jak czytamy w informacji Kantar Public, w październiku 2022 roku wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, największe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska, osiągając wynik na poziomie 31 proc. (wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania). Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 28 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w ciągu miesiąca.

Na podium znalazła się jeszcze Polska 2050. Ruch Szymona Hołowni mógłby liczyć na 10 proc. głosów (wzrost o 2 pkt proc.). Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Lewicy, na którą chciałoby głosować 7 proc. ankietowanych. Spadek poparcia o 1 pkt proc. odnotowała Konfederacja, która w sondażu Kantar Public uzyskała 5 proc. głosów.

Najnowszy sondaż. PSL poza Sejmem

Progu wyborczego nie przekroczyłaby PSL-Koalicja Polska z wynikiem 4 proc. Warto zwrócić uwagę na spory procent niezdecydowanych - aż 13 proc. uczestników badania nie było w stanie jednoznacznie określić swoich preferencji partyjnych.

Badanie zostało zrealizowane między 14 a 19 października. W sumie w badaniu Kantar Public wzięły udział 982 osoby. W części dotyczącej preferencji partyjnych - jak wskazała pracownia - uczestniczyło 671 osób, które zadeklarowały "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach.

Czytaj też:

Rząd na czas wojny. PiS i opozycja nie będą zadowolone z wyników sondażuCzytaj też:

Coraz więcej ankietowanych deklaruje udział w wyborach. Czy zmieni to układ sił w Sejmie?