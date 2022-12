Szymczyk ujawnia szczegóły. „Były dwie tuby po granatniku, w tym ta przerobiona na głośnik bluetooth”

W czwartek 15 grudnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym potwierdzono, że dzień wcześniej w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem Komendanta Głównego Policji doszło do eksplozji. Jak podano, w wyniku eksplozji komendant doznał lekkich obrażeń i trafił do szpitala, gdzie przebywał na obserwacji.

Wybuch granatnika na komendzie. Szymczyk zabrał głos

Gen. Szymczyk w rozmowie z RMF FM przekazał, że następnego dnia po powrocie do Warszawy chciał przełożyć prezenty od Ukraińców na zapleczu swojego gabinetu. W momencie, w którym przestawiał jeden z granatników, doszło do eksplozji. – Wybuch był potężny. Siła uderzenia przebiła podłogę, a z drugiej strony uszkodziła sufit – powiedział rozgłośni Komendant Główny Policji.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą”, której fragment opublikowano w niedzielę Szymczyk wyjaśnił, że w Ukrainie odbył dwa spotkania. Pierwsze z komendantem głównym Narodowej Policji Ukrainy Ihorem Kłymenką i drugie – w Państwowej Służbie Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Po zakończeniu rozmów, jak przekazał Szymczyk, podarował „policyjne gadżety” – portfel, długopis, wizytownik i butelkę polskiego alkoholu.

Komendant o prezentach z Ukrainy. Ujawnia szczegóły dot. granatnika

– Pan generał wręczył mi tubę po granatniku, która – jak powiedział – jest tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik, z którego można korzystać przez bluetooth. Zresztą zaprezentował mi jak ten głośnik działa – powiedział gazecie. Zapewnił, ze zapytano strony ukraińskiej, czy na pewno jest to sprzęt bezpieczny. – Zapewniono nas, że tak, bo to urządzenie jest bez materiałów wybuchowych, że to złom – podkreślił komendant.

Czytaj też:

Komendant mógł pomylić granatnik z butelką alkoholu? Nietypowa sugestia posła PiSCzytaj też:

Wybuch w Komendzie Głównej Policji. Gen. Szymczyk przerwał milczenie