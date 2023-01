Kto wystartuje z list Konfederacji? Są niespodzianki. Ustalenia „Wprost”

Początek nowego roku to tym razem także czas decyzji o formule startu w zbliżających się wyborach parlamentarnych. O ile u większości sejmowej opozycji wejście w okres rozstrzygnięć odbywa się dość niemrawo, to Konfederacja rozpoczyna go mocno. Już na początku stycznia odbędą się tam prawybory, a w tle rysuje się poważny konflikt i, być może, kształt przyszłych koalicji.

Założenia przedwyborczego wyścigu w Konfederacji wydają się proste, a przynajmniej były takie do momentu zmian, do których doszło w 2022 r. Wcześniej, jeszcze w 2021 r., Rada Liderów Konfederacji przyjęła uchwałę, zgodnie z którą każdy z posłów tej partii ma automatycznie zagwarantowany start z pierwszego miejsca w wyborach w 2023 r. Później jednak z partii KORWiN wyodrębnili się Wolnościowcy (w Sejmie to posłowie Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz), a ugrupowanie KORWiN zmieniło nazwę i lidera. Janusza Korwin-Mikkego zastąpił Sławomir Mentzen, a partia przemianowała się na Nową Nadzieję. Teraz Nowa Nadzieja, największa z czterech sił wchodzących w skład Konfederacji, rozpoczyna proces wyłaniania liderów list.