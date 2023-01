Ruszył proces Andrzeja Poczobuta. Do sądu nie wpuszczono polskiego dyplomaty

Andrzej Poczobut od końca marca 2021 roku przebywa w białoruskim więzieniu. Polskiego dziennikarza oskarżono o rzekome „podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym”. 25 lipca ubiegłego roku Poczobut miał wyjść na wolność, ale tak się nie stało. W połowie sierpnia Poczobut usłyszał nowe zarzuty – został dodatkowo oskarżony o „wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi”. Pod koniec sierpnia dziennikarz napisał list z więzienia, w którym podziękował za „pamięć i troskę o jego los”. „Nie mam żadnym złudzeń co do wyniku procesu, spokojnie przyjmę wyrok i ze spokojem pójdę do łagru. Cóż, taki jest mój los” – pisał wówczas Poczobut.

W poniedziałek rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina potwierdził, że w sądzie w Grodnie ruszył proces Andrzeja Poczobuta. „Na salę sądu nie wpuszczono polskiego charge d’affair w Mińsku Marcina Wojciechowskiego” – poinformował.

„Przesłanki do oskarżenia i skazania Poczobuta są bardzo słabe”

Proces polskiego dziennikarza miał rozpocząć się 9 stycznia, jednak ostatecznie ruszył tydzień później. – Mam wrażenie, że reżim białoruski podchodzi do tego procesu jak pies do jeża. Wiadomo, że przesłanki do oskarżenia i skazania Poczobuta są bardzo słabe – klei się jakąś monstrualną sprawę z faktu złożenia wieńców i palenia świeczek na grobach żołnierzy AK i powojennego podziemia antykomunistycznego. I z tego władze chcą wywieść owo propagowanie faszyzm – wyjaśniała w rozmowie z "Wprost" Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa Biełsat TV.

W tej samej sprawie ma być sądzona również Angelika Borys. Szefowa Związku Polaków na Białorusi także została zatrzymana pod koniec marca 2021 r., jednak po ponad roku, w kwietniu 2022 r., została zwolniona z aresztu. Na rozpoczęcie procesu czeka w areszcie domowym. – Cały czas wiszą nad nią zarzuty. Te same co nad Poczobutem, bo ona była oskarżona w tej samej sprawie, związanej ze składaniem wieńców – przypominała Romaszewska-Guzy. – Sprawa Borys została wyłączona do osobnego postępowania, ale zarzutów nie oddalono. Zatem ona też może w każdej chwili trafić do więzienia. A jej pobyt na wolności prawdopodobnie wygląda tak, że jest inwigilowana i zastraszana – dodała.

