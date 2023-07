Sytuacja Polaków w Grecji. Będzie pilne spotkanie z udziałem MSZ i MSiT

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało, że w związku z zagrożeniem pożarowym w Grecji od początku monitoruje sytuację polskich turystów.

W poniedziałek odbędzie się spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej, Departamentem Konsularnym MSZ, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Departamentem Rozwoju Rynku Finansowego resortu finansów oraz Polską Organizacją Turystyczną – poinformowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pożary w Grecji. Polscy turyści w niepewności

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński powiedział, że w związku z pożarami w Grecji spora część rodaków została przeniesiona do innych hoteli, a część do miejsc schronień tymczasowych. – Co ciekawe, część wróciła już dziś do swoich hoteli, bo pożar został opanowany. Ale sytuacja jest dynamiczna i jesteśmy w stałym kontakcie z biurami podróży –wyjaśnił. Dodał, że polska służba konsularna pracowała w trybie kryzysowym, przez 24 godziny na dobę.

W niedzielę Ambasada RP w Atenach przekazała, że na Rodos przebywają obecnie polscy turyści z pięciu różnych biur podróży. Turyści mogą dzwonić pod numer +30 693 655 4629 w celu uzyskania pomocy konsularnej.

Minister ds. kryzysu klimatycznego Grecji Vassilis Kikilias wezwał ludzi do zachowania czujności. Ryzyko pożarów w nadchodzących dniach pozostanie wysokie, a po poprzedniej fali upałów prognozowane są dalsze upały.

