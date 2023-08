Trzecie pytanie w referendum. Mateusz Morawiecki odsłonił karty

Partia rządząca ujawniła trzecie pytanie referendalne w spocie, który w niedzielę rano trafił do mediów społecznościowych. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku był przeciw mechanizmowi przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Posłuchajcie, co wtedy mówili politycy Platformy Obywatelskiej – mówi na nagraniu premier Mateusz Morawiecki.

Referendum. Morawiecki przedstawił trzecie pytanie

Następnie przypomniano wypowiedzi fragment wypowiedzi Donalda Tuska sprzed kilku lat, który powiedział, że „jeśli rząd polski będzie zdecydowany nie uczestniczyć w solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami”. Przytoczono także wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, mówiącego, że „trzeba będzie prawdopodobnie wykonać ruch i otworzyć się na propozycję Komisji Europejskiej”.

– Ci politycy chcieli sprowadzić na Was niebezpieczeństwo. Ponieważ mimo naszego sprzeciwu sprawa znowu stanęła na unijnej agendzie. My tego w Polsce nie chcemy. chcemy, by głos Polaków był usłyszany – podkreśla Morawiecki.

W związku z tym, jak wyjaśnia premier, trzecie pytanie w referendum będzie brzmiało: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską”.

„Tusk największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa”

W dalszej części nagrania szef rządu przekonuje, że rząd PiS potrzebuje „mocnego wsparcia”. – Mówimy nie dla nielegalnej imigracji. Wszyscy widzimy, co się dzieje na ulicach zachodniej Europy. Gwałty, zabójstwa, podpalenia, demolowanie ulic, dzielnice grozy – wylicza Morawiecki.

– Tusk jest największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Nie pozwólmy, by Tusk jako wysłannik elit brukselskich zdemolował bezpieczeństwo w Polsce – mówi na koniec premier.

twitter

PiS stopniowo ujawnia pytania

Trzecie pytanie referendalne dotyczy tematu, który jako pierwszy pojawił się w kontekście referendum. W połowie czerwca prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w Sejmie, że PiS zorganizuje referendum w sprawie relokacji imigrantów. Pierwotnie miało ono dotyczyć tylko tej kwestii, ale z biegiem czasu partia rządząca zdecydowała się na dodanie kolejnych trzech pytań.

Pierwsze ujawnił w piątek Kaczyński. Brzmi ono: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”. Z kolei drugie pytanie zaprezentowała w sobotę była premier Beata Szydło. Jego treść to: „Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?”.

Czwarte pytanie zostanie upublicznione w poniedziałek. Z kolei w czwartek Sejm zajmie się rozpatrzeniem wniosku o zarządzenie referendum, które ma odbyć się w dniu wyborów 15 października.

Czytaj też:

Spięcie liderów. Tusk odpowiedział Morawieckiemu: Poszukaj ich na swoich prywatnych kontachCzytaj też:

Poruszenie po ujawnieniu drugiego pytania referendalnego. „To teraz PiS chce podwyższać wiek emerytalny?”