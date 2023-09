Z nożem ruszył na dzieci. Gdyńska policja zatrzymała 38-latka

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na gdyńskim Witominie. Dyżurny policji odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który wymachiwał nożem groził kobietom i dzieciom. Mężczyzna miał ruszyć za grupą dzieci, ale udało im się uciec.

– W czwartek policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który na Witominie zaczepiał dzieci i kobiety. Dyżurny wysłał tam funkcjonariuszy, ale mężczyzna zdążył oddalić się z miejsca zdarzenia. Mundurowi ustalili, że sprawca gonił małoletnie dzieci, wymachując przy tym nożem – relacjonowała podkom. Jolanta Grunert z gdyńskiej policji.

Bezdomny został zatrzymany

Policja rozpoczęła poszukiwania i przesłuchania w wyniku których jeden z funkcjonariuszy zidentyfikował napastnika jako 38-letniego bezdomnego.

– W piątek, podczas patrolowania rejonu służbowego i obserwacji terenu, mundurowi rozpoznali 38-latka, zatrzymali go i przewieźli go do policyjnego aresztu. W sobotę zatrzymany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa. Decyzją sądu zastosowano wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy – przekazała Grunert.

Zatrzymanemu, za zarzucane mu czyny, grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

