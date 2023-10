Tusk z misją w Brukseli. Wymowny komentarz Morawieckiego

W środę 25 października Donald Tusk udał się do Brukseli, gdzie spotkał się m.in. z szefową Komisji Europejskiej. – Wyniki wyborów w Polsce i niesamowita frekwencja, także wśród najmłodszych wyborców, pokazały całej Europie chyba jasno, że demokracja, praworządność, wolność wypowiedzi, jedność europejska są nadal ważne dla naszych obywateli. Jestem ogromnie dumny z moich rodaków. Udowodnili, że antydemokratyczne, antyeuropejskie nastroje nie muszą być trendem, że były to po prostu przejściowe zaburzenia – stwierdził były premier.

– Jestem tutaj wciąż jako lider opozycji, nie jako premier, ale czas płynie i to nieubłaganie. Musiałem podjąć tę inicjatywę, zanim dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć powyborczych, ponieważ trzeba użyć wszystkich, nawet niestandardowych metod, aby ratować pieniądze, które Polsce się należą, które wynikają zarówno z tradycyjnych funduszy europejskich, jak i z KPO – wskazał podczas konferencji prasowej Donald Tusk.

Tusk poleciał do Brukseli. Morawiecki komentuje

Do wizyty lidera PO w Brukseli odniósł się Mateusz Morawiecki. – Jeśli chodzi o wizytę pana Tuska w Brukseli, no cóż. On obiecał, że już dzień po wyborach i mówił, że to na serio, że autentycznie, że od razu, jak tylko pojedzie do Brukseli, wszystko załatwi – stwierdził premier, nawiązując do deklaracji złożonej przez Donalda Tusk w okresie kampanii wyborczej. – Zobaczymy z czym wróci. Za parę dni będziemy bogatsi o tę wiedzę – dodał Mateusz Morawiecki.

Głównym tematem konferencji premiera była sytuacja dotycząca finansów publicznych za rządów PiS. Szef polskiego rządu opublikował podsumowanie na Facebooku. „Budżet rządu Prawa i Sprawiedliwości jest w znacznie lepszym stanie, niż pod koniec rządów PO w 2015 roku. Dochody budżetowe wzrosły o ponad 100 proc. I to przy obniżce podatków: PIT z 18 na 12 proc., CIT dla MŚP z 19 na 9 proc., wzroście kwoty wolnej z 3000 do 30 000 złotych oraz wielu innych ulgach dla polskich rodzin” – czytamy.

„Pokrywamy wydatki wszystkich programów społecznych i jednocześnie przeznaczamy olbrzymie środki na bezpieczeństwo. Budżet na obronność Polski również wzrósł do ponad 4 proc. PKB! Wyprowadziliśmy finanse publiczne z wielkiego kryzysu odziedziczonego po naszych poprzednikach, a następnie przeprowadziliśmy Polskę przez serię kryzysów, chroniąc Polaków kolejnymi programami tarcz” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier wskazał także, że obecnie w Polsce jest najniższy wskaźnik bezrobocia w historii III RP. „Umiemy rządzić, jesteśmy odpowiedzialni i skuteczni. Zależy nam na stabilnym budżecie i dobrych perspektywach gospodarczych na przyszłość. Liczby pokazują prawdę. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to chce się wyłgać z obietnic wyborczych albo pozabierać część programów społecznych i środki na inwestycje w Polsce lokalnej” – podsumował polityk.

