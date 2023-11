Migranci forsowali granicę na dwóch odcinkach. Nowy komunikat SG

„7 listopada do Polski próbowało nielegalnie przedostać się 120 cudzoziemców, w tym aż 110 osób na widok patroli zawróciło na Białoruś, natomiast 10 osób nielegalnie przekroczyło granicę, wszystkie zostały zatrzymane” – informowała Straż Graniczna. Chodzi o siedmiu obywateli Syrii, 2 z Jemenu i Erytrei.

Na odcinkach ochranianych przez Straż Graniczną w Dubiczach Cerkiewnychi Białowieży ok. czterdziestoosobowe grupy cudzoziemców forsowały granicę. „Służby nie dopuściły do przekroczenia granicy” – czytamy w komunikacie.

Migranci na granicy z Białorusią. Pomocnik zatrzymany

Dzień wcześniej granicę polsko–białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć tyle samo cudzoziemców, 64 osoby zawróciły. Pogranicznicy zatrzymali również pomocnika w organizowaniu nielegalnej migracji – obywatela Ukrainy. Mężczyzna starał się przewieźć w głąb Europy Zachodniej trzech Jemeńczyków.

„Działania związane z udaremnieniem nielegalnej migracji prowadzili funkcjonariusze z Placówek SG w Białowieży, Mielniku i Dubiczach Cerkiewnych. Polsko – białoruską granicę usiłowali sforsować cudzoziemcy pochodzący z Syrii, Jemenu, Somalii, Erytrei i Etiopii” – czytamy.

Co ciekawe, od blisko tygodnia ustała presja migracyjna na granicy litewsko-białoruskiej. Mimo to migranci wciąż usilnie starają się dostać do Europy przez Polskę i Łotwę. Niewykluczone, że Aleksandr Łukaszenka stara się w ten sposób skłonić władze w Wilnie do negocjacji.

Biełsat odnotował przy tym niedawną wypowiedź Łukaszenki, który zapowiedział „odbudowę więzi” zarówno z Litwą, jak i z naszym krajem. Przywódca Białorusi stwierdził, że „sąsiedzi nie powinni być ze sobą skłóceni”. Zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn zwrócił uwagę, że białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka może wzmacniać ataki propagandowe przeciwko Polsce oraz działania destabilizujące granicę RP, jednocześnie zapewniając o chęci negocjacji.

Zanikła presja migracyjna na Litwę. Przypadek czy intryga Łukaszenki?

