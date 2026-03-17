Nowy ruch ws. kontroli na granicach Polski. Wskazano dwa państwa

Od 7 lipca 2025 r. Polska tymczasowo przywróciła kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Początkowo zostały wprowadzone na miesiąc, później czas ich obowiązywania przedłużono do początku października, a obecne rozporządzenie obejmuje okres do 4 kwietnia 2026 r.

– Przedłużamy kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód. Kluczowym zadaniem dla Straży Granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną – mówił wówczas Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą przedłużone? Nowy dokument

Jak się okazuje MSWiA stoi na stanowisku, że tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą powinny zostać przedłużone o kolejne pół roku, do 1 października 2026 r. Projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się już w systemie Rządowego Centrum Legislacji. Trafił do uzgodnień międzyresortowych i publicznych konsultacji, które potrwają do 19 marca.

„Od nowego okresu do wykazu kontrolowanych przejść polsko-niemieckich ma wrócić Park Mużakowski – Most Angielski między Łęknicą a Bad Muskau, gdzie wcześniej prowadzone były prace remontowe. Przejście ma znaczenie dla ruchu turystycznego, pieszego i rowerowego oraz wydarzeń transgranicznych na terenie parku” – podaje rmf24.pl.

Straż Graniczna regularnie publikuje raporty dotyczące sytuacji na granicach Polski. W najnowszym przekazano, że w poniedziałek 16 marca na granicy z Niemcami skontrolowano ponad 4,3 tys. osób i prawie 1,9 tys. środków transportu, . Sześciu osobom odmówiono wjazdu na terytorium RP. Z kolei na granicy z Litwą skontrolowano ponad 4,2 tys. osób i ponad 2,3 tys. pojazdów. Dwóm osobom odmówiono wjazdu do Polski.

