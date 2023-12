Nowy projekt uchwały ws. KRS. Jest apel do prezydenta

19 grudnia do Sejmu wpłynął projekt uchwały dotyczący wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Na przedstawiciela wnioskodawców wyznaczono posła PSL-Trzeciej Drogi Krzysztofa Paszyka. W projekcie jest mowa o tym, że trzy uchwały Sejmu w sprawie wyboru członków KRS (z 2018, 2019 i 2022 roku) zostały podjęte z „z rażącym naruszeniem Konstytucji RP”.

Apel do prezydenta ws. KRS

W uzasadnieniu czytamy m.in., że do 2017 r. skład KRS, w części dotyczącej osób reprezentujących środowisko sędziowskie, był ukształtowany w zgodzie z normami Konstytucji RP, jednak ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw zmieniła zasady wyboru tej części składu.

Nowa większość parlamentarna zaapelowała do członków KRS wybranych wbrew Konstytucji RP do „niezwłocznego zaprzestania działalności w Krajowej Radzie Sądownictwa”, gdyż „ta podważa porządek konstytucyjny”. Projektodawcy uchwały wezwali także prezydenta do „niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie Krajowej Radzie Sądownictwa pozycji ustrojowej oraz funkcji określonych w Konstytucji RP i właściwych dla demokratycznego państwa prawa”.

KRS zareagowała na projekt opublikowany na stronie Sejmu. „Polski Sejm zamiast szanować polski Trybunał Konstytucyjny będzie wzywał do wykonywania orzeczeń europejskich trybunałów, w zakresie, w którym TK uznał je za niekonstytucyjne” – napisano na oficjalnym koncie tego organu.

