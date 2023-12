Niezidentyfikowany obiekt nad Polską. Najnowsze doniesienia po naradzie u Andrzeja Dudy

– W godzinach porannych została naruszona polska przestrzeń powietrzna przez obiekt, wykryty przez nasze systemy. (...) Wszystkie podjęte działania, które zostały podjęte zostały zgodnie z algorytmem. Zadziałały systemy polskie i sojusznicze. (...) Jest bardzo dobra współpraca pomiędzy rządem i panem prezydentem w tym zakresie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Weryfikujemy każdą taką sytuację – dodał szef MON.

– Wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła przez polską przestrzeń powietrzną. Była przez nas śledzona, opuściła tę przestrzeń.Mamy na to potwierdzenie narodowe i sojusznicze. To jest tylko technika, podchodzimy do niej z dystansem, postanowiliśmy zweryfikować na ziemi tor lotu pocisku, czy nie doszło do pomyłki technicznej – ogłosił generał Kukuła.



– To była trudna noc dla Ukrainy, atak saturacyjny z wykorzystaniem dronów mający na celu przeciążyć ich obronę przeciwlotniczą, z którym sobie Ukraina relatywnie dobrze poradziła. Po nim nastąpiło uderzenie rakietowe lotnictwa dalekiego zasięgu. Śledziliśmy tor lotu większości tych rakiet. Jedna z tych rakiet przekroczyła granicę polski, później ją opuściła. Weryfikujemy to na ziemi – dodał generał Kukuła.



– Wariantem, który rekomenduję z punktu widzenia wojskowego, jest to, że rakieta opuściła teren Polski – powiedział generał dywizji Maciej Klisz. – Obiekt przebywał na terytorium Polski niecałe 3 minuty, ok. 40 km. naruszenia przestrzeni powietrznej. Na całym torze lotu była śledzona – podkreślił generał Maciej Klisz.