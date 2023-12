Andrzej Duda wygłosi orędzie w TVP. Znamy datę

Marcin Mastalerek uciął medialne spekulacje i poinformował, że prezydent Andrzej Duda wygłosi w sylwestra orędzie na antenie Telewizji Polskiej. – Prezydent wygłosi noworoczne orędzie. Będzie to 31 grudnia, w sylwestra, o godz. 20:00. Prezydent będzie mówił o mijającym roku, ale też o planach na następny rok – powiedział szef Gabinetu Prezydenta RP w programie „Tłit” Wirtualnej Polski.

Andrzej Duda wygłosi orędzie w TVP. Jakie tematy zostaną poruszone?

W dalszej części wypowiedzi Marcin Mastalerek poinformował, jakie tematy poruszy Andrzej Duda. – Oczywiście (prezydent – red.) powie o sprawie mediów publicznych, bo jest to temat, który rozgrzał opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa – powiedział szef Gabinetu Prezydenta RP.

Marcin Mastalerek podkreślił, że w orędziu Andrzeja Dudy nie zabraknie wątków politycznych. – Mamy do czynienia z nową sytuacją, sytuacją kohabitacji. I prezydent, według mojej wiedzy, podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, aby w najważniejszych sprawach współpracować – zapowiedział.

Zamieszanie wokół mediów publicznych

Przypomnijmy – kilka dni po tym, jak został wyłączony sygnał TVP Info, Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową na 2024 rok, w której znalazł się zapis dający możliwość przekazania ok. 3 mld zł na media publiczne. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt, ale Donald Tusk zapowiedział, że parlamentarna większość go nie poprze. Rząd przygotował nowy, własny projekt.

„Po moim wecie, w nowym projekcie rządowej ustawy okołobudżetowej, nagle znalazły się 3 mld zł na leczenie ciężko chorych dzieci” – skomentował Andrzej Duda w mediach społecznościowych. „To wspaniała wiadomość! Można było tak od razu” – dodał.

