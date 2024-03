Episkopat apeluje przed wyborami. W „vademecum wyborczym” prośba o modlitwę

W piśmie zawierającym stanowisko KEP przed wyborami samorządowymi w Polsce, episkopat pisze o „trudnym momencie dziejowym”. Informuje, że podczas posiedzenia podjęte zostały problemy, które „z całą ostrością ujawniły się po ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce”.

„Rada ds. Społecznych przypomina zasady, którymi powinien kierować się człowiek wierzący i odsyła do treści „Vademecum wyborczego katolika”, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji wyborczych. Są bowiem takie zasady, które stanowią fundament godziwego życia społecznego” – czytamy.

Aborcja, LGBT i sprzeciw katolików

Najobszerniejszym punktem „Vademecum wyborczego katolika” jest ten nazywany: „Wartości nienegocjowane”. To właśnie w nim w siedmiu podpunktach episkopat wymienia sprawy, które „dotyczą istoty porządku moralnego” i względem których „prawy rozum nie pozwala na kompromisy”.

Jak czytamy: „(Katolicy) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”.

Dalej: „(Katolicy) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia”.

W kolejnych podpunktach pojawia się także stanie na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci, bronienie wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”, czy też sprzeciwianie się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”.

Wybory samorządowe i modlitwa za ojczyznę

Episkopat zachęca do uczestnictwa w wyborach. „Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika” – pisze. Jak tłumaczy, jest to dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”.

W vademecum podniesione jest także „uznanie demokratycznych wyborów” i ich wyniku, nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego. Rozporządzenie nie obowiązuje jednak „w sumieniu”, jeśli „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym”.

„Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych” – podkreślono.

Rada zachęca także do modlitwy za ojczyznę i mówi o wadze wyborów. „Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny” – czytamy.

Kiedy wybory samorządowe?

Wybory samorządowe odbędą się za dwa tygodnie – w niedzielę, 7 kwietnia. Druga tura wyborów odpędzie się po kolejnych dwóch tygodniach – w niedzielę, 21 kwietnia. Wszystko, co należy wiedzieć przed pójściem do lokalu tutaj.

