Hit wśród tegorocznych prezentów komunijnych. O tym marzą dzieci

Deskorolka elektryczna to dwuśladowy pojazd, który posiada napęd na dwa koła. Deskorolka elektryczna jest wynikiem połączenia technologii z tradycyjną deskorolką. Dzieci, a także dorośli miłośnicy deskorolek nie muszą już odpychać się nogą – wystarczy sterować pilotem, by poruszać się szybciej niż rowerem.

Kilka lat temu elektryczna deskorolka biła rekordy popularności w USA, głównie dzięki popularnemu YouTuberowi. Casey Neistat, bo o nim mowa, nagrywał vlogi poruszając się m.in. na elektrycznym longboardzie.

Elektryczny longboard hitem prezentów na komunię

Dlaczego dzieci uwielbiają elektryczne longboardy? Pojazd daje im możliwość szybkiego przemieszczania się, a także frajdę podczas intuicyjnej obsługi sprzętu.

Drugim z elektrycznych pojazdów popularnych wśród dzieci, jest dwukołowe urządzenie przypominające deskorolkę. Tutaj również ważna jest prostota obsługi – wystarczy lekko pochylić się do przodu, by jeździk jechał w wybranym kierunku. To samo dotyczy jazdy do tyłu, obrotów o 360 stopni czy skrętów. Co ważne, dziecko korzystające z takich urządzeń nie jest cały czas pochylone nad monitorem, dzięki temu jest w stanie uniknąć wad postawy i problemów ze wzrokiem.

Prezent na pierwszą komunię

Aby sprawić dziecku frajdę, rodzice, chrzestni czy dziadkowie powinni wziąć pod uwagę kilka czynników, które sprawią, że maluch nie odrzuci deskorolki elektrycznej w kąt pokoju. Choć podopieczni sugerują się przeważnie kolorem sprzętu, to rodzice poza designem deskorolki powinni zainteresować się także innymi parametrami.

Pojemność akumulatora longboarda pozwala przy pełnym naładowaniu przejechać ok. 15-20 kilometrów. W tym przypadku ważna jest również maksymalna rozwijana prędkość. Oczywiście większa sprawi więcej radości użytkownikowi, ale upadek może być groźniejszy i prowadzić do kontuzji, dlatego dzieciom warto kupić sprzęt wolniejszy – tym bardziej, jeśli jest to pierwsza deskorolka elektryczna, a pociecha dopiero uczy się na niej balansować.

