Tylu migrantów Niemcy odesłały do Polski. Opublikowano dane służb

Redakcja portalu skontaktowała się ze strażą graniczną i poprosiła o przesłanie szczegółowych danych dot. migracji. Wynika z nich, że najwięcej osób trafiło do Polski z Niemiec – liczba cudzoziemców przekracza tu 400. Na kolejnych miejscach znajduje się natomiast Norwegia i Szwecja.

Ile osób odesłano do Polski? Dane za rok 2023

Informacje ws. migracji przekazał dziennikarzom rzecznik Komendy Głównej Straży Granicznej – podpułkownik Andrzej Juźwiak. Jak wynika z danych, w ubiegłym roku odesłano do Polski łącznie 850 osób. Na 1. miejscu znajdują się Niemcy – którzy przekierowali do nas 408 migrantów, a na kolejnych Norwegia – 154, Szwecja – 67, Francja – 57 czy Austria – 46. To jednak nie koniec listy. Dalej mamy Szwajcarię – 27, Litwę – 20, Finlandię – 16, Belgię – 13, Holandię – 12, Danię – 10, Czechy – 6, Estonię – 4, Słowację – 4 i Maltę – 3.

Interia ujawnia też bardziej szczegółowe informacje dotyczące grup migrantów. Największą ich liczbę stanowią obywatele Rosji – 206. Potem mamy kolejno Ukraińców – 148, Białorusinów – 92, Irakijczyków – 72, Afgańczyków – 62, Syryjczyków – 42, Ormian – 33, Turków – 32 i obywateli paru innych państw.

SG ujawniła też dane za okres – od początku roku do końca maja. I tutaj także numerem jeden na liście są Niemcy, które przekazały Polsce 126 osób, Norwegia – 109 osób czy Szwecja – 19 osób. Tym razem byli to głównie obywatele (kolejno) Ukrainy, Rosji i Białorusi.

Cudzoziemcy mogą być zwracani do kraju, z którego nielegalnie przeszli

Źródło przypomina, że służby oddają migrantów Polsce w ramach rozporządzenia Dublin III z 2013 roku. Jak dowiadujemy się z „Biuletynu Migracyjnego”, na jego podstawie „cudzoziemcy są zwracani do krajów odpowiedzialnych za rozpatrzenie ich wniosków uchodźczych”. Chodzi tu o sytuację, gdy migrant wejdzie na teren UE – przekraczając granicę z Polską – i złoży wniosek o ochronę międzynarodową. Jeśli opuści nasz kraj, nim wniosek zostanie przyjęty, zostanie odesłany z powrotem do Polski. Ma to zapobiec nadużywaniu procedury umożliwiającej uzyskanie azylu jednocześnie u kilku członków UE.

Niedawno RMF FM informowało, że Polska ma przygotowywać kampanie informacyjne, skierowane do mieszkańców krajów, którzy planują nielegalnie przekroczyć granice polsko-białoruską. Z kampanii będą mogli dowiedzieć się, że przekroczenie granicy nie jest wcale takie łatwe, jak próbują to pokazywać organizatorzy nielegalnych przedsięwzięć, proponując nieświadomym osobom złudną obietnicą łatwego przedostania się do państw UE.

