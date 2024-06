Kristina Rucińska zaginęła. Wyjechała do Grecji do chłopaka, kontakt się urwał

W ubiegłym miesiącu kobieta powiadomiła najbliższych, że wyjeżdża do Grecji. Miała się tam spotkać ze swoim chłopakiem. Do dziś 25-latka nie nawiązała z rodziną kontaktu, nie wróciła też do domu.

Sprawą zajęła się Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie (Mazowieckie). Opublikowano zdjęcia zaginionej i jej rysopis.

Kristina Rucińska ostatni raz była widziana w ubiegłym miesiącu.

Mundurowi apelują o pomoc

Poszukiwana kobieta ma około 178 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała, niebieskie oczy i blond włosy do ramion.

Zaapelowano, by wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje związane z pobytem Kristiny lub mogą pomóc w ustaleniu miejsca jej aktualnego pobytu odezwały się do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Policja poprosiła o kontakt pod numerem telefonu: 29 74 36 200 lub 112

