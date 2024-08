Szykuje się wielka awantura między Dudą i Tuskiem? „Nastroje w Pałacu są bojowe”

Donald Tusk ogłosił, że Piotr Serafin jest polskim kandydatem na unijnego komisarza. – Propozycja kandydatury Piotra Serafina na członka Komisji Europejskiej została jednogłośnie i entuzjastycznie przyjęta przez Radę Ministrów – podkreślił premier. Na razie nie wiadomo, o jaki resort będzie ubiegać się kandydat. Najczęściej łączony był ze stanowiskiem komisarza odpowiedzialnego za rozszerzenie Unii Europejskiej. Wcześniej podawano, że w nowym rozdaniu Polska mogłaby otrzymać tekę ds. energii.

Jak się jednak okazuje, sprawa polskiego przedstawiciela w KE nie jest taka prosta. Z ustaleń Newsweeka wynika, że Andrzej Duda może się nie zgodzić na wysłanie do Brukseli Piotra Serafina. – Jeśli rząd nie wykona ustawy kompetencyjnej, to będzie to komisarz Tuska, Parlamentu Europejskiego albo Niemiec, ale na pewno nie Polski – powiedział informator z Pałacu Prezydenckiego.

Andrzej Duda i Donald Tusk o krok od wojny

Ustawa, którą przyjęto z inicjatywy Andrzeja Dudy, daje prezydentowi nowe uprawnienia w relacjach z Unią Europejską. Przyznaje głowie państwa prawo do akceptowania lub odrzucania polskich kandydatów na najważniejsze stanowiska w UE. Przy jej wprowadzaniu obawy zgłaszali nawet politycy PiS. Z kolei członkowie obecnego rządu tłumaczyli, że ustawa jest niekonstytucyjna.

Donald Tusk miał przekazać swoje uwagi Andrzejowi Dudzie. W odpowiedzi prezydent miał stwierdzić, że jeśli rząd się nie zastosuje do ustawy kompetencyjnej, to dojdzie do złamania prawa. – Komisarza wskazuje szef Komisji Europejskiej, to nie jest delegat prezydenta czy premiera w Europie, więc tego typu zapisy w ustawie kompetencyjnej nie są poważne – komentował premier przyznając, że doszło w tej kwestii do spięcia z prezydentem.

Bojowe nastroje w Pałacu Prezydenckim

Według nieoficjalnych doniesień, nastroje w Pałacu Prezydenckim są bojowe. – Kwestionowanie ustawy kompetencyjnej jest tym groźniejsze, im ważniejsza będzie teka dla Polaka. Ministrowie mogą mówić w mediach, co chcą. Premier też może mówić, ale potem liczy się to, co zrobi – stwierdziło źródło z otoczenia Andrzeja Dudy.

Nie jest wykluczone, że prezydent i premier spotkają się, aby omówić sporną kwestię. Politycy spotkają się oficjalnie na obchodach Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia a później mają porozmawiać w cztery oczy.

Jeśli ostatecznie nie dojdzie do porozumienia, Pałac Prezydencki ma – jak wynika z doniesień „Newsweeka” – poinformować unijne instytucje, że według Andrzeja Dudy w procesie wyboru komisarza doszło do złamania prawa.

