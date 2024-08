Andrzej Duda w Kijowie: Bratnie narody są to sobie winne

Andrzej Duda pojawił się w sobotę w Kijowie. To jego piąta wizyta w Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Prezydent wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości. – Polska jest przy Was i z Wami od samego początku rosyjskiej agresji – mówił podczas wydarzenia.

– Wasz dzień niepodległości to w pewnym sensie także święto niepodległości całej Europy Środkowej. Bowiem bez niepodległej Ukrainy trudno myśleć o niepodległej i bezpiecznej Polsce, Litwie czy innych krajach naszego regionu – stwierdził Andrzej Duda.

Andrzej Duda na obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy

Prezydent podkreślił, że Ukraińcy od ponad dwóch lat „bohatersko walczą o swój kraj i bronią niepodległości, za co płacą najwyższą cenę – cenę życia, cenę krwi”. – Pamiętajcie, proszę, że w tej najcięższej próbie nie jesteście sami. Polska wspierała, wspiera i będzie nadal wspierać Waszą słuszną walkę aż do zwycięskiego końca – mówił do zebranych.

– W Polsce dobrze wiemy, że Ukraina jest częścią europejskiej wspólnoty od wieków. Pozwolę sobie tu przypomnieć, że Polaków, Ukraińców, a także Litwinów, Łotyszy i Białorusinów łączy wspólna wielowiekowa historia i wynikająca z niej tradycja wielkiego europejskiego państwa: Rzeczypospolitej Wielu Narodów – przypomniał prezydent.

Jak stwierdził Andrzej Duda, fakt, że „Ukraina przelewa dzisiaj krew za wolność i suwerenność”, a nie wybrała „życia w cieniu imperialnej polityki Kremla”, ma swoje korzenie we wspólnej historii wymienionych krajów. – Jestem o tym głęboko przekonany – zapewnił.

Andrzej Duda: Mogę to z dumą powiedzieć

Ukraina świętuje swoją niepodległość w rocznicę przyjęcia Aktu Niepodległości przez Radę Najwyższą ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W tym roku przypadają 33 lata od tego wydarzenia. – Dlatego też z dumą mogę powiedzieć, że to Polska w 1991 roku jako pierwsze państwo na świecie oficjalnie uznała niepodległość Ukrainy – przypomniał Andrzej Duda.

– Chcemy budować przyszłość na prawdzie i szczerym pojednaniu. Bratnie narody są to sobie winne. Bo od tego, co nas dzieli, mocniejsze jest dziś absolutnie to, co nas łączy! – podkreślił prezydent.

