Kosiniak-Kamysz wprowadził zmiany w wojsku. To koniec pewnej epoki

– Komfort żołnierzy Wojska Polskiego to dla nas priorytet – zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przyznał, że wojskowi często skarżą się w rozmowach z z pełnomocnikiem MON ds. warunków służby wojskowej Pawłem Mateńczukiem ps. Naval na sztywne i nieżyciowe zasady dotyczące wyglądu. Minister podkreślił, że chociaż niektórym może się to wydawać zabawne, dl żołnierzy jest to poważna sprawa. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie zmian w wojskowym regulaminie. Nowe wytyczne wchodzą w życie od niedzieli 1 września.

Zmiany w wojsku od 1 września

Jeszcze do niedawna żołnierze mogli posiadać zarost do 5 mm i to jedynie w przypadku, gdy mogli poświadczyć konieczność noszenia go decyzją lekarza dermatologa. Minister obrony narodowej uznał, że ten przepis nie ma sensu. W myśl nowych regulacji żołnierz może posiadać krótki zarost, jednak musi on być zadbany i schludny oraz gwarantujący estetyczny wygląd żołnierza. Co ważne, nie może uniemożliwiać lub utrudniać wykonywania zadań służbowych.

Nowe regulacje dotyczą także tatuaży. Do tej pory ich posiadanie było możliwe, jednak żołnierze musieli je zakrywać mundurami. Oznaczało to, że nawet w upalne dni wojskowy byli zmuszani do noszenia ubrań z długimi rękawami. Nowy regulamin zezwala na pokazywanie tatuaży na ramionach lub przedramionach, jednak pod warunkiem, że nie wyrażają one treści powszechnie uznawanych za nieakceptowalne.

Nowe regulacje dotyczące wyglądu żołnierzy. To się nie zmieni

Nie zmienią się natomiast zasady dotyczący kolczyków. Żołnierze nadal nie mogą posiadać piercingu ani nosić tuneli w uszach. Zabronione są także tzw. skaryfikacje, czyli zdobienia i modyfikacje wykonane poprzez nacinanie, zdrapywanie, wypalanie czy inne uszkadzanie skóry w celu uzyskania określonego wzoru.

Czytaj też:

Kaczyński poprosił o wpłaty na PiS. Takiego efektu się nie spodziewałCzytaj też:

Danuta Wałęsa z mocnym apelem. Tymi słowami zwróciła się do Donalda Tuska