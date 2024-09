Andrzej Duda opowiedział anegdotę o mechaniku. Wyszło zabawnie?

Andrzej Duda pojawił się na Forum w Krynicy. Prezydent podkreślił, że konferencja odbywa się w czasie, kiedy południowo–zachodnia Polska walczy z powodzią.

Andrzej Duda o „czarnych łabędziach”

– Sytuacje kryzysowe, a szczególnie tak zwane czarne łabędzie, czyli te zupełnie wyjątkowe – takie, jak powódź, czy kryzys finansowy z 2008 roku, pandemia koronawirusa, czy napaść Rosji na Ukrainę, napływ uchodźców wojennych do Polski – to zawsze taki moment, taka godzina prawdy o państwie i jego rządzących – powiedział.

– O prawie, procedurach, zasobach i ludziach odpowiedzialnych za dobro wspólne. O tym, co w kraju działa dobrze, a co kuleje; co w istocie w tym znaczeniu kraj z jego organizacją jest wart, jakie jest jego miejsce – dodawał.

Andrzej Duda chwali Polaków

W dalszej części swojego wystąpienia Andrzej Duda stwierdził, że „dzięki inwencji, przedsiębiorczości i ciężkiej pracy swoich obywateli Polska należy dzisiaj do najbardziej zamożnych i najszybciej rozwijających się państw na świecie”. – Teraz czas na zdecydowany krok naprzód. Stoimy przed historyczną szansą, aby skutecznie i na trwałe skierować naszą gospodarkę na tor nowoczesności i szybkiego wzrostu, uczynić ją bardziej konkurencyjną i pozwalającą kumulować duży kapitał – komentował.

Andrzej Duda podkreślał, że „strategiczne inwestycje infrastrukturalne oraz wzmocnienie obronności i odporności państwa to dziedziny, które muszą być całkowicie wyłączone z walki politycznej”. – Nie ma tutaj o co się spierać, bo zmiany te mają służyć nam wszystkim, mają służyć także przyszłym pokoleniom Polaków; mają służyć i budować bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i trwałą jej przyszłość – zaznaczył.

Andrzej Duda opowiedział żart podczas Forum w Krynicy

Prezydent postanowił także podzielić się z uczestnikami forum pewnym żartem. – Zapewne znają państwo anegdotę o mechaniku, który na życzenie klienta wystawił rachunek o treści: „należność za pojedyncze stuknięcie młotkiem: złotówka. należność za to, że wiedziałem, gdzie stuknąć: 99 złotych” – powiedział Andrzej Duda podczas Forum w Krynicy, po czym szeroko się uśmiechnął.

