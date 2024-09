Duda zdradził, co powiedział Tuskowi. „Pan też był w opozycji”

Andrzej Duda w rozmowie z Polsat News mówił o współpracy z rządem Donalda Tuska. – Jak widać to jest współpraca, natomiast są też momenty zgrzytu. Jesteśmy z dwóch różnych obozów politycznych – przypomniał prezydent. - Dzisiaj już nie jestem częścią tego obozu, częścią Prawa i Sprawiedliwości, jestem prezydentem, częścią władzy wykonawczej i wykonuje zadania dla ludzi – dodał.

Prezydent zapewnił, że „w sprawach państwowych współdziała z rządem najlepiej jak umie, bo ma wewnętrzne głębokie przekonanie, że trzeba pomóc ludziom z radzeniem sobie ze skutkami powodzi”. – Zostawmy kwestię rozliczeń czyja to wina na później. Dziś do załatwienia jest pomoc. Każdy w swoim zakresie musi działać – stwierdził.

W ocenie głowy państwa „w kwestii pomocy powodzianom państwo robi w tej chwili co w jego mocy”. – My tak robimy, ale uważam, że rząd również podejmuje wiele działań. Wysyłamy ludzi, transporty pomocy, zdobyliśmy osuszacze. Moja żona uczestniczy w organizowaniu tych transportów. Mamy przewidziane trzy turnusy dzieci w naszej rezydencji w Wiśle – wyliczał.



Andrzej Duda przypomniał, że Marcin Kierwiński został powołany na pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi. Prezydent – podobnie jak podczas uroczystości nominacji w Pałacu Prezydenckim – ponownie nie szczędził ciepłych słów pod adresem nowego członka rządu. – Powiedziałem pod adresem ministra słowa podziękowania, bo uważam, że one mu się należą. Zrezygnował z mandatu europosła, aby pomagać ludziom. Myślę, że jest wiele osób, które by się na to nie zdecydowały – podkreśliła głowa państwa.

W rozmowie z Polsat News Andrzej Duda zdradził, o czym rozmawiał w kuluarach uroczystości z Donaldem Tuskiem. – Powiedziałem premierowi, że opozycja ma swoje prawa, przypomniałem, że on też był w opozycji i krytykował bardzo ostro działania rządzących, nie raz na wszystkich możliwych płaszczyznach. Dodałem, żeby zostawić to prawo w demokratycznym państwie, że opozycja ma prawo krytykować – przyznał.

W dalszej części rozmowy z Polsat News Andrzej Duda ostro skrytykował działania Adama Bodnara. – Myślę, że minister chyba się źle czuł, kiedy o tym mówił. Po prostu miał chyba jakiś słaby dzień, kiedy mówił o tym, że sędziowie będą zgłaszali czynny żal, bo jest to instytucja prawno-karna – ocenił prezydent.

W ten sposób skomentował inicjatywę, która zakłada, że sędziowie-karierowicze z czasów dobrej zmiany będą mogli orzekać, jeśli okażą czynny żal za udział w naruszaniu praworządności.

