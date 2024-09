Wstrząsający reportaż o podziemiu aborcyjnym w Polsce. Wiceminister zdrowia reaguje

Wiceminister zdrowia Urszula Demkow została poproszona o odniesienie się do głośnego reportażu Jacka Smaruja o nielegalnym rynku aborcyjnym w Polsce. W rozmowie z Polsat News polityk przyznała, że nie wie, jak duża jest skala tego problemu.

Wiceminister zdrowia po reportażu „Podziemie Europy”

– Jeśli chodzi o rynek, to mamy bardzo dużo podmiotów, które te leki niestety fałszują. Szczególnie jeżeli dostęp jest ograniczony normalną drogą – poinformowała. Mowa o środkach, umożliwiających przeprowadzenie aborcji farmakologicznej, których zdobycie w Polsce nie należy do łatwych. Kobiety szukają więc czasem u nielegalnego źródła.

– Nie wiem, jaka jest skala problemu, ale rzeczywiście mogą się zdarzyć dwie sytuacje: albo nie będzie tam substancji czynnej i ten lek po prostu nie będzie działał, albo z drugiej strony będzie tam coś, co może zaszkodzić zdrowiu kobiet – ostrzegała Demkow. Jednocześnie przedstawicielka resortu zdrowia zaznaczała, że jej zdaniem aborcja powinna być i bezpieczna i dostępna.

– Szczególnie w takich sytuacjach, które przewiduje prawo. Takie sytuacje, kiedy te wskazania są bardzo oczywiste, kiedy kobieta nosi w sobie ciężko chore dziecko, którego życie obarczone byłoby ogromnym cierpieniem, czy też życie matki byłoby nim obarczone lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego – podkreślała wiceminister.

Tusk o złagodzeniu prawa aborcyjnego w Polsce

Tego lata premier Donald Tusk stwierdził, że „do następnych wyborów legalnej aborcji w Polsce nie będzie”. – Nie ma się co oszukiwać, ale będzie inna praktyka – mówił, pozostawiając odrobinę nadziei. 9 sierpnia kancelaria premiera opublikowała nowe wytyczne.

– Ich celem jest uwrażliwienie prokuratorów (...) na to, jak szczególną wagę powinniśmy przykładać do sytuacji kobiety, która znajduje się w tym trudnym momencie życiowym. W jaki sposób należy stosować te wciąż obowiązujące przepisy prawa karnego, aby nie prowadzić do jakiejś dodatkowej wiktymizacji, dodatkowego poniżenia – wyjaśniał minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

„Wskazano w nich m.in. jednoznacznie, że aborcja ze względu na stan zdrowia psychicznego kobiety jest dopuszczalna i wystarczy w tej sytuacji opinia jednego lekarza” – czytamy na stronie KPRM.

