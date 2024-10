Andrzej Duda wywołał kontrowersje. Tusk podsumował go jednym zdaniem

Donald Tusk nie szczędził gorzkich słów pod adresem Andrzeja Dudy. Według premiera zachowanie prezydenta to przejaw braku dbałości o bezpieczeństwo Polski. To, że Andrzej Duda wciąż blokuje nominacje ambasadorskie w takich krajach jak USA, Izrael, Ukraina czy przy NATO jest skrajnie nieodpowiedzialne – ocenił szef rządu. Prosiłem, tłumaczyłem – wszystko jak krew w piach. Wiem, zostało tylko 299 dni, ale to o 299 za dużo. Bezpieczeństwo, Prezydencie! – dodał Donald Tusk.

