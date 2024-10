Andrzej Duda odkrył w sobie nowy talent. Nagranie hitem sieci. „Cały czas czegoś uczę”

„Ja się cały czas czegoś uczę” – powiedział Andrzej Duda w 2018 roku. Jak się okazuje, prezydent nie rzucał słów na wiatr. Szkółka Jet Surfing Polska opublikowała w sieci nagranie, na którym Andrzej Duda próbuje swoich sił w jet surfingu. Jest to stosunkowo nowa dyscyplina sportu. Pomaga surferom korzystać z uroków tego sportu, gdy nie ma wiatru lub fal. Dzięki specjalnej desce możliwe jest unoszenie się po wodzie lub nad wodą nawet wtedy, gdy warunki pogodowe nie dopisują.

Andrzej Duda został surferem. Do sieci trafiło nagranie

Nagranie z prezydentem zostało zarejestrowane nad zalewem Kryspinów w gminie Liszki pod Krakowem. Na filmiku widać, jak Andrzej Duda najpierw stawia pierwsze kroki na desce a potem samodzielnie płynie na fali. – Trzeba złapać balans i dopiero wtedy zacząć– dopinguje instruktorka głowę państwa.- No i płynie Andrzej, płynie Pięknie idzie! Mamy to! – dodaje.

Andrzej Duda odkrył w sobie nowy talent sportowy



Autorem nagrania jest właściciel Jet Surfing Polska. Olaf „OlaFiTo” Obruśnik opowiadał w rozmowie z dziennikarzami, że prezydent wykupił u niego szkolenie. – Zadzwonił do mnie bezpośrednio, przedstawiając się jako Andrzej Duda. Nawet nie skojarzyłem, ze to możne być ten Andrzej Duda, bo nie jest to codzienne wydarzenie, że dzwoni do mnie prezydent w kwestii nauczenia się pływania na elektrycznej desce surfingowej – przyznał.

Właściciel przyznał, że „cała ekipa szkółki była zaskoczona, gdy pewnego dnia głowa państwa pojawiła się u nich z całą świtą związaną z ochroną”. Olaf „OlaFiTo” Obruśnik doprecyzował, że prezydent dwukrotnie robił u niego kurs. – Na filmie widać, że dał sobie radę – dodał.

