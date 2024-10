Wyciągnijcie ciepłe ubrania. Wyż Vincent zamiesza w pogodzie

Wraz ze zmierzającym do Polski wyżem nieco zmieni się pogoda w naszym kraju. Możemy spodziewać się nie tylko więcej słońca – słupki termometrów wskażą także wyższe temperatury. Za rogiem czekają nawet opady deszczu i burze.

W Polsce na dobre już zadomowiła się jesień. Niemal codziennie witają nas chłodne poranki, zimniej jest też wieczorami. Nadchodzący wyż Vincent przyniesie ze sobą słotę i wymusi wyciągnięcie z szafy cieplejszych ubrań.

Weekend w Polsce. Jesień pełną parą

Choć w piątek w kraju było dość ciepło, ale wietrznie – szczególnie w górach i na wybrzeżu – sobota przyniesie nam więcej słońca, ale też chłodu. W nocy z piątku na sobotę temperatury spadną do okolic zera, szczególnie w dolinach podgórskich. Możliwe są przygruntowe przymrozki do nawet -2 stopni Celsjusza. Do kierowców apelujemy o szczególną ostrożność, bowiem na poranek synoptycy prognozują gęste mgły.

W ciągu dnia temperatura nieco urośnie, ale rosnąć będzie powoli. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 14 stopni Celsjusza. W sobotę nie prognozuje się opadów, a mocniejszy wiatr powieje jedynie w Sudetach. Może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

Niedziela mokra i wietrzna

Ci, którzy nie skorzystają ze słonecznej pogody w sobotę na podobną aurę w niedzielę nie mają co liczyć. Pogoda bowiem zmieni się diametralnie, bowiem z zachodu napłynie wyż. Przyniesie on opady deszczu – słota obejmie przede wszystkim centrum kraju i jego zachodnią część, jednak niewykluczone, że popada w całym kraju. Lokalnie pojawić się mogą także burze. Nad ranem i w nocy synoptycy spodziewają się przygruntowych przymrozków w rejonie Karpat. Tam temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza.

Miłośnicy ciepłej jesieni na razie muszą obejść się smakiem. Chłodne polarne powietrze morskie, które napłynie nad nasz kraj przyniesie ze sobą niższe temperatury. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy maksymalne 16 stopni Celsjusza. Na północy kraju jedynie 8-10 stopni Celsjusza.

