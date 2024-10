We wtorek w ekskluzywnym apartamentowcu przy ul. Złotej 44 w Warszawie wybuchł pożar. Jak informują stołeczni policjanci, we wspólnej przestrzeni rekreacyjnej z basenem i sauną doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Z powodu dużego zadymienia w całym budynku uruchomił się alarm.

Strażacy podjęli decyzję o ewakuacji 30 osób.

