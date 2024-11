Andrzeja Dudy zabrakło na zdjęciu ze światowymi liderami. „To była świadoma decyzja”

Andrzej Duda przebywa z roboczą wizytę w Azerbejdżanie w związku z udziałem w Konferencji COP29. Po tym, jak głowy państw i szefowie rządów zostali powitani przez prezydenta Ilhama Alijewa oraz sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa głównym punktem było tzw. family photo. Na zdjęciu ze światowymi liderami zabrakło polskiego prezydenta.

Symboliczny moment na ważnym szczycie bez Andrzeja Dudy. „Takie gesty w polityce mają znacznie”

– To symboliczny moment, kiedy przywódcy państw uczestniczących w szczycie stają ramię w ramię i pozują do wspólnego zdjęcia. Prezydent zbojkotował go ze względu na to, że był tam również prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka. To symboliczne odcięcie się m.in. od zaangażowania Białorusi na froncie ukraińskim – ustalił reporter Polsat News. Podobnie było również w zeszłym roku.

– To była świadoma decyzja pana prezydenta. Family photo to zdjęcie rodzinne, pan prezydent uznał, że nie chce mieć zdjęcia rodzinnego z Aleksandrem Łukaszenką – dodała z kolei Interia. Źródło portalu podkreśliło, że „takie gesty w polityce mają znaczenie i było to celowe działanie prezydenta”.

Andrzej Duda w Konferencji COP29 w Azejberdżanie

We wtorek zaplanowany jest też udział Dudy w ceremonii otwarcia spotkania wysokiego szczebla głów państw i szefów rządów World Climate Action Summit podczas szczytu liderów 29. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Prezydent podczas sesji plenarnej wygłosi oświadczenie narodowe. Duda spotka się także z samym Alijewem, a następnie podzieli się swoimi wrażeniami z przedstawicielami polskich mediów. Ostatni punkt dnia to udział polskiego prezydenta w uroczystym obiedzie dla głów państw i szefów rządów wydawanym przez Prezydenta Azerbejdżanu.

Czytaj też:

Prezydent Andrzej Duda liczy na pomoc Donalda Trumpa. Taka funkcja byłaby szokiemCzytaj też:

Duda rozmawiał z Trumpem. „Złożył obietnicę Polakom”